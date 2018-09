Der türkische Staatspräsident Erdogan steht aktuell im Handelskrieg mit den USA unter großem Druck. (Umit Bektas)

Der eine macht überlebensgroß und ganz in Gold Furore. Der andere auch – allerdings glänzt bei ihm nur die goldene Nase, die er sich wieder mit seinem jüngsten Buch verdienen wird. Recep Tayyip Erdogan und Thilo Sarrazin erregen nun zeitgleich die Republik. Zwei Männer, die sich wie Duellanten gegenüberstehen müssten und dabei so ähnlich sind: verbale Revolverhelden.

Der eine glühender Islamist, der andere flammender Islam-Verächter. Ist es verwerflich, sich die beiden um 12 Uhr mittags auf einer staubigen, menschenleeren Straße vorzustellen, mit scharf geladenen Colts am Gürtel auf 20 Schritt Entfernung – und dann zu hoffen, dass beide exakt gleich schnell ziehen?

Vermutlich ist es verwerflich, erst recht am Sonntag! Also schnell zurück zum feuilletonistischen Anlass dieser Kolumne: Plastik und Buch. Zuerst die Plastik, weil die schon früher auf dem Markt war beziehungsweise stand. Genauer: Auf dem Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden. O je, so viel Symbolik! Was wollten die Künstler damit sagen? Der Islam gehört zu Deutschland, im Westen wie im Osten? Eingebürgerte Türken dürfen auch weiterhin ihren ehemaligen Präsidenten anbeten, selbst wenn ihr neuer jetzt Steinmeier heißt?

Vielleicht wollte der Schweizer Künstler nur das Minarett-Verbot kritisieren, das in seiner Heimat seit 2009 Verfassungsrang hat? Das wäre insofern heikel, weil dieses Verbot durch eine Volksabstimmung zustande kam und der Gold-Erdogan im Rahmen eines Kunstfestivals errichtet wurde, das sich ausdrücklich der Meinungsfreiheit verschrieben hat. An der Statue sollten sich Fans und Gegner des türkischen Präsidenten munter austauschen. Als die ersten Stichwaffen gesichtet wurden, hat man dann doch lieber die Plastik entfernt.

Mit dem Buch von Thilo Sarrazin geht das nicht mehr. Das steht schon ganz oben auf der Amazon-Bestsellerliste, obwohl gar nicht so viel Neues drinsteht. Muslime unterdrücken ihre Frauen, die deshalb besonders viele Kinder bekommen, die wiederum als Erwachsene Deutschland übernehmen werden. Weil die Deutschen ihre Frauen nicht unterdrücken? Falsche Frage, würde Sarrazin wohl antworten.

Also übernehmen die Muslime das Hightech-Land Deutschland, obwohl sie notorisch rückständig sind, weil ihre Religion ja jeden Fortschritt behindert? Das behauptet Sarrazin, unter anderem. Und Erdogan taugt ihm wahrscheinlich prima als Kronzeuge – und umgekehrt. Logisch wird es dadurch trotzdem nicht. Zwei Paranoide, die sich aufeinander beziehen, schaffen keine Erkenntnis.

Das Hauptproblem mit den beiden Goldjungs: Keiner will seinen Platz verlassen, weder in der SPD noch in der türkischen Regierung. Ach, würden sie sich doch einmal leibhaftig über den Weg laufen – möglichst weit weg, natürlich!