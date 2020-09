Atommüllfässer in Gorleben wird es nicht geben. Bei der Endlagersuche erfüllt das Gebiet aus geologischen Gründen nicht die Kriterien für eine Atommüll-Lagerung. (Philipp Schulze)

Gorleben ist bei der Endlagersuche früh ausgeschieden – aus geologischen, also fachlichen Gründen. Das ist gut so. Mit der Entscheidung wurde ein alter Fehler korrigiert. Denn 1977 war das Dorf im Kreis Lüchow-Dannenberg aus politischen Erwägungen zum Standort für ein „nukleares Entsorgungszentrum“ erkoren worden.

Der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht erwartete in der strukturschwachen Region keinen Widerstand gegen seine Pläne. Außerdem wollte er – das ist verbürgt – mit seiner Festlegung auf Gorleben, die „Ostzonalen ärgern“. Sie hatten das Endlager Morsleben ihrerseits ebenfalls nah an der deutsch-deutschen Grenze errichtet.

Zweifel bestätigt

An der Tauglichkeit des Gorlebener Salzstocks gab es schon immer große Zweifel. Albrecht und mehrere Bundesregierungen ließen sich davon nicht beirren. Seit Montagvormittag sind diese Zweifel offiziell bestätigt.

Und doch hat auch die Wende beim Thema Gorleben politische Gründe. Denn ohne den beharrlichen Protest vor allem der Lüchow-Dannenberger Bevölkerung wäre das Aus für den zerklüfteten Salzstock kaum denkbar gewesen. Gorleben hat gezeigt, dass Fehlentwicklungen selbst gegen mächtige Interessen in Wirtschaft und Politik korrigiert werden können, wenn Bürgerinnen und Bürger mutig Verantwortung übernehmen.

Die Entscheidung gegen Gorleben kann dazu beitragen, dass die Menschen verlorenes Vertrauen in die Endlagersuche zurückgewinnen. Die Entscheidung gegen Gorleben ist aber nicht das Ende der Geschichte. Der Atommüll bleibt, und damit die Frage, wie er möglichst sicher für Jahrtausende verwahrt werden kann. Eine Lösung des Problems ist noch sehr weit entfernt. Der nur scheinbar befriedete gesellschaftliche Großkonflikt um die Atomkraft kann jederzeit mit voller Härte wieder aufbrechen.

Die vor drei Jahren neu gestartete Suche nach einem Endlager soll transparent und wissenschaftsbasiert verlaufen, so wird es versprochen. Doch bislang sind die Mitspracherechte der Betroffenen nur auf dem Papier verankert. Sie müssen im weiteren Verlauf des Verfahrens eingefordert und auch erstritten werden. Grund genug also, sich weiter einzumischen. Auch wenn das Endlager endgültig nicht in Gorleben gebaut wird.