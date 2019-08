Dabei fingen sie mit Schlauchbooten gegen 3.30 Uhr den Frachter „Hiroshima Star“ bei Nordenham ab, der auf dem Weg zum Braker Hafen war. Auf den Schiffsrumpf malten sie die Worte „Climate Crime“. Außerdem besetzten Aktivisten einen Kran und hingen an diesen Banner auf. Die Aktion wurde um kurz nach 6 Uhr beendet, die Kranbesetzung dauerte jedoch an.

Greenpeace wolle mit der Aktion auf die Waldrodung etwa in Südamerika aufmerksam machen, sagt Dirk Zimmermann, Landwirtschafts-Experte bei Greenpeace. „Es ist eine absolute Katastrophe, dass in Zeiten der Klimakrise wertvolle Ökosysteme geopfert werden, um unseren Hunger nach Fleisch zu stillen.“ Wälder würden vernichtet, um dort Soja anzupflanzen, das später als Futtermittel in der deutschen Landwirtschaft verwendet werde. Die „Hiroshima Star“ habe Soja aus so einem Gebiet geladen. Zimmermann forderte einen Stopp solcher Importe sowie ein Gesetz, mit der mehr Transparenz bei den Lieferketten geschaffen werden soll.

Laut einer Pressemitteilung von Greenpeace ist die Tagung des Weltklimarats (IPCC) in Genf Anlass für die Aktion. Von vergangenen Freitag bis Donnerstag erarbeiten in der Zeit einen Bericht zum Thema „Klimaschutz und Landsysteme“. Die Wissenschaflter setzten sich dabei auseinander, wie Landflächen genutzt werden.