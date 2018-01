Er war Mitbegründer der gesamtdeutschen Linken, prominentester Sympathieträger seiner Partei, ist ein pointensicherer Redner und streitbarer Talkshowgast. Seit Jahrzehnten prägt Gregor Gysi die politische Debatte in Deutschland mit. Jetzt wird der langjährige Frontmann der Linken 70 (16. Januar). Auch nach zwei Herzinfarkten kann Gysi nicht von der Politik lassen. Doch bei den Linken im Bund fanden seine Plädoyers für Kompromisse zugunsten einer rot-rot-grünen Koalition zuletzt im Bundestagswahlkampf immer weniger Gehör.

Als ostdeutscher Anwalt verteidigte Gysi DDR-Dissidenten, nacwh dem Mauerfall war er Vorsitzender der aus der Staatspartei hervorgegangenen SED-PDS. Gemeinsam mit Ex-SPD-Chef Oskar Lafontaine bahnte er den Weg zur Linken, die 2007 aus der ostdeutschen Linkspartei und der westdeutschen Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WAsG) entstand.

Verfechter der Schweigepflicht

Lange schwelte der Vorwurf, Gysi könnte Mandanten an die Stasi verraten haben. Juristisch wehrte er sich dagegen. Er habe nie wissentlich oder willentlich für die Staatssicherheit gearbeitet, betonte der promovierte Jurist immer wieder. „Ich nehme die Schweigepflicht ernst – das war mir auch in der DDR wichtig, eine bestimmte Grenze hätte ich nie überschritten“, sagt Gysi in der Dokumentation der Filmemacher Nicola Graef und Florian Huber vom MDR.

Als junger Anwalt mit SED-Mitgliedschaft hatte Gysi auch Robert Havemann verteidigt, der wegen seiner DDR-Kritik mit Berufsverbot und Hausarrest belegt war. Es sei ihm zwar kein Freispruch gelungen, aber der Arrest sei aufgehoben worden.

Historiker Christian Booß von der Stasi-Unterlagen-Behörde meint in dem Streifen, Gysi sei deutlicher in das DDR-System verstrickt gewesen, als er „das damals hat gucken lassen“. Er wollte der Neue sein, als er die SED nach dem Mauerfall umwandelte und so vor dem Untergang rettete. Eine „unbefleckte Empfängnis“ habe es aber nicht gegeben, ist Booß überzeugt. „Ich habe mich als einziger beim Volk der DDR entschuldigt für alle Fehlleistungen, die die SED vollbracht hat“, sagt Gysi dazu.