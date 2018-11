Brisant ist dieser Fall, weil er die steigende Gefahr durch immer clevere Cyberattacken exemplarisch macht. (Silas Stein/dpa)

Hackern ist schon vor Monaten ein Datenklau der besonderen Art gelungen: Ziel der Operation war das französische Unternehmen Ingérop, das weltweit an großen Bauprojekten beteiligt ist. Nun kursieren im Internet Dokumente über ein geplantes Atommüll-Endlager im Nordosten Frankreichs. Und auch Pläne über den Schrottreaktor Fessenheim, der ohnehin schon ein Hochrisikofaktor in Nähe zu Deutschland ist. Der geklaute Datensatz umfasst mehr als 65 Gigabyte über zwölf Projekte, darunter auch Pläne für ein neues Hochsicherheitsgefängnis.

Keine Frage: Da waren Profis am Werk. Frankreich bewertet den Hack als Angriff auf die nationale Sicherheit. Der Inlandsgeheimdienst ist in die Ermittlungen eingeschaltet. Eine Spur führte nach Dortmund. Wer die Täter sind, ist trotz monatelanger Ermittlungen bislang unklar. Es könnten auch Gegner der Atomanlage sein.

Brisant ist dieser Fall, weil er die steigende Gefahr durch immer clevere Cyberattacken exemplarisch macht. Man möchte sich nicht ausmalen, was passieren könnte, falls die gestohlenen 11 000 Datensätze über das Internet in falsche Hände geraten – etwa in die von Terroristen. Da wird sie dann wieder greifbar, die besondere Gefahr, die von Atomanlagen ausgeht. Nicht nur in Frankreich.