Haben auch Mörder ein Recht auf digitales Vergessen? Nein, entscheidet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, zumindest dann nicht, wenn die Tat zu den spektakulärsten Kriminalfällen der jüngeren deutschen Geschichte zählt. Im Mordfall des bayerischen Schauspielers Walter Sedlmayr ist das so. Auch 28 Jahre nach dem Verbrechen müssen die Namen der Täter deshalb nicht aus Online-Archiven gelöscht werden. Ein wegweisendes Urteil, das die Pressefreiheit stärkt. Die Richter verhindern, dass künftig Löcher im Netz-Gedächtnis und damit auch in der Geschichte klaffen.

Irgendwann ist eine Straftat abgesessen, die Erinnerung verblasst – ein Text aber bleibt im Netz. Natürlich kann das die Chancen auf eine Resozialisierung schmälern. Es mag Fälle geben, viel weniger prominent, in denen es gerechtfertigt ist, Namen aus alten Artikeln zu löschen. Bei den Sedlmayr-Mördern ist das anders. Sie sind Personen der Zeitgeschichte, und die darf nicht vor der Öffentlichkeit weggeschlossen werden. Andernfalls entstünden in den Netz-Archiven, dem Gedächtnis der Digitalgesellschaft, lückenhafte Wahrheiten. Die Geschichte würde ausfransen, wenn etwa auch politisch motivierte Attentäter – man denke an die Angriffe auf Schäuble und Lafontaine – das Recht hätten, ihre Namen streichen zu lassen. Solche Löschaktionen würden es nicht nur den Medien erschweren, ihrer Aufgabe nachzukommen. Sie würden auch die historische Forschung behindern.