Migranten tragen Lebensmittel in der Nähe der griechisch-türkischen Grenze. (Yasin Akgul /dpa)

Der Schock der ersten Bilder von den griechisch-türkischen Grenzübergängen scheint überwunden. Die schweren Auseinandersetzungen vor dem Grenzzaun zu Europa haben es erst den europäischen Innen- und am Freitag dann den Außenministern leicht gemacht, ihre harte Linie zu zementieren. Nicht Flüchtlinge, sondern Krawallmacher seien in großen Scharen gekommen und würden zurückgewiesen. Treffender müsste es wohl heißen: zurückgeschlagen.

Außenminister Heiko Maas vermied nach dem Treffen mit seinen Amtskollegen in Zagreb zwar jeden Vergleich mit der Situation von 2015. Als er dennoch von einem „Fehler in der Vergangenheit“ sprach und die Beobachter schon mit einer Kritik an der deutschen Öffnung der Grenzen vor fünf Jahren rechneten, meinte der SPD-Politiker aber etwas ganz anderes: Man habe Italien und Griechenland damals alleingelassen. Das werde die EU nicht noch einmal tun.

Mehr zum Thema Athen bleibt dabei Grenze zur Türkei ist für Migranten dicht Die Spitzen der Europäischen Union wollen in der neuen Migrationskrise ein Zeichen der Solidarität ... mehr »

Damit ist die europäische Linie klar: Jene Migranten, die der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Richtung EU geschickt hat, müssen draußen bleiben. Stattdessen formiert sich ein kleinerer Kreis von EU-Regierungen, die sich bereit erklären dürften, etwa 5000 unbegleitete Kinder und Jugendliche aus den völlig überfüllten Auffangzentren auf den griechischen Inseln zu übernehmen. Es ist das humanitäre Trostpflaster für die Härte an der Grenze zu Griechenland.

EU spielt eine wirklich gestaltende Rolle

Beide Initiativen gehören zusammen, scheinen auch vermittelbar, zumal die Bereitschaft von Kommunen und Regionen, Flüchtlingskinder aufzunehmen, stetig wächst. Aber nicht einmal diese Geste kann darüber hinwegtäuschen, dass die EU in der immer unüberschaubarer werdenden Situation, die mit den Ereignissen im syrischen Idlib begann, keine wirklich gestaltende Rolle spielt. So „begrüßten“ die Außenminister zwar die zwischen Erdogan und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbarte Waffenruhe, in dem Konflikt selbst können sie jedoch nichts ausrichten.

Nur halblaut boten die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Zagreb eine Vermittlerrolle an, schließlich könnten die Vereinten Nationen ja auf die Idee kommen, die europäischen Regierungen in die Verantwortung zu nehmen. Das würde heißen, bei der Einrichtung einer Schutz- oder Flugverbotszone müssten sie eine aktive Rolle spielen. Nicht nur Maas wird sich wohl noch gut daran erinnern, dass er zu jenen gehörte, die einen gleichlautenden Vorschlag der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer vor Wochen strikt zurückwies. Nicht nur in Deutschland weiß man um die damit verbundene Problematik: Wäre die Bundesregierung wirklich bereit, Soldaten zu schicken?

Mehr zum Thema Erdogan schickt Migranten Welches Signal sendet Deutschland? Tränengas und Gewalt. Was sich an Europas südöstlicher Grenze abspielt, ist dramatisch. Die AfD ... mehr »

Die Frage wird immer drängender, auch weil das Thema eines militärischen Engagements immer häufiger in einen Zusammenhang mit der wachsenden Verantwortung der Europäischen Union in der Welt gebracht wird – und damit auch Deutschlands. Dabei geht es zwar stets nur um eine militärische Absicherung von Maßnahmen, die zu einem Waffenstillstand, vielleicht sogar zu einer Art Frieden führen sollen. Eine bewaffnete Intervention steht nicht zur Debatte. Dennoch scheuen die Europäer die Antwort. Jahrzehntelang war es bequem, sich auf die amerikanische Außenpolitik zu verlassen, weil Washington seine Rolle als Weltpolizist nur allzu breit auslegte. Unter Präsident Donald Trump ist das vorbei. Er hat Syrien ebenso wie Libyen anderen überlassen. Die EU zählt nicht dazu.

Wie lange also können sich die Europäer noch zurückhalten? Umso wichtiger wäre es, dass die Union endlich eine Position findet, welche Art von Einsatz unter welchen Bedingungen und mit welchem Mandat akzeptabel erscheint. Denn auch als eine Völkergemeinschaft, die militärische Konfrontation aus ihrem politischen Arsenal verbannt hat, muss der EU klar sein: Jeder Konflikt weit außerhalb des eigenen Gebietes kann zu einer Bedrohung werden. Und wer eine Krise stoppen oder verhindern will, braucht dazu – wenn militärisches Einmischen tabu bleiben soll – ein entsprechendes politisches Gewicht. Daran muss die EU arbeiten.