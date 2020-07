Bremer Anwalt zum Wirecard-Skandal

„Größe der Summe zeigt sehr deutlich die kriminelle Energie“

Lisa Boekhoff

Im Interview erzählt Anwalt Jan-Henning Ahrens was er vom Wirecard-Skandal betroffenen Mandanten empfehlen würde und was sich an bei der Bankenaufsichtsbehörde ändern muss, um weiter Skandale zu vermeiden.