Der Abbau des Solidaritätszuschlags ist eines der Top-Themen des nächsten Koalitionsgipfels von Union und SPD. (Jens Büttner/dpa)

Es geht hoch her in der Großen Koalition, das ultimative Feilschen um zwei wichtige Projekte von Union und SPD hat begonnen. Sowohl die Entlastung beim Soli als auch die Einführung der Grundrente stehen samt Ausgestaltung im Koalitionsvertrag, doch Papier ist bekanntlich geduldig. So fordert die Union vehement die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags, während die SPD auf der zu Beginn der Groko vereinbarten Abschaffung für nur 90 Prozent der Zahlenden ab 2021 besteht. Bei der Grundrente hingegen ist es umgekehrt. Hier fordert die SPD die Einführung dieser Sozialleistung ohne Bedürftigkeitsprüfung. Die Union wiederum beharrt auf eine im Koalitionsvertrag vereinbarte Überprüfung. Wie das Dilemma lösen?

Wie immer nach dem Motto „Gibst du mir, so geb' ich dir!“ Der Kompromiss nach dem Koalitionsgipfel am Sonntag könnte also lauten: Die Union setzt sich beim Soli weitgehend durch, die SPD bei der Grundrente. Vertagen nämlich können die Koalitionäre die beiden Top-Themen nicht, denn die Landtagswahlen im Osten rücken näher. Da kämen eine steuerliche Entlastung plus die Schaffung einer Lebensleistungsrente gerade recht.