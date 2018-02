Angela Merkel (l.) und Martin Schulz.

Einen gescheiterten Versuch der Regierungsbildung hat Deutschland schon erlebt im vergangenen halben Jahr. Diesmal soll es klappen: Die Koalitionsgespräche von CDU, CSU und SPD sind in der entscheidenden Phase. „Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite“, hatte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles beim Parteitag versprochen. Aber zunächst quietscht an diesem Sonntagmorgen nichts, sondern Parteichef Martin Schulz stellt sich einsam ins Foyer seiner Parteizentrale und warnt mit langen Satzgirlanden davor, sich unnötig unter Zeitdruck zu setzen. CDU-Chefin Angela Merkel spricht von gutem Willen und schweren Verhandlungsstunden, ihr reichen dafür 30 Sekunden. Ein ernstes Gesicht, dann noch ein schnelles Lächeln, so viel Synchronität erlauben sich Schulz und Merkel schon mal. CSU-Chef Horst Seehofer spart sich den Auftritt und fährt gleich mit dem Aufzug nach oben.

Zehn Tage verhandeln sie nun. Davor gab es eine Woche Sondierungsgespräche. Eigentlich ein Schnelldurchlauf, aber weil die Bundestagswahl schon vier Monate her ist, weil zwischendurch eine gescheiterte Jamaika-Verhandlung liegt, fühlt es sich an wie eine halbe Ewigkeit. Drinnen ist das Zeitgefühl bei manchem Verhandler ein anderes: „Ein paar Tage für einen Koalitionsvertrag – das ist nicht seriös.“ „Wir kennen uns ja“, halten andere dagegen, man habe ja schon zwei Mal miteinander regiert. Die Zeit des vorsichtigen Herantastens habe wegfallen können. Allerdings kennt man bei guten Bekannten die Schwachpunkte des anderen ziemlich gut. Auch das kann die Sache kompliziert machen.

Übermüdete Kanzlerin

Viel Streit dringt allerdings nicht nach außen aus den Verhandlungen. Es ist auf eine ganz besondere Art und Weise ruhig: Alexander Dobrindt, der die Jamaika-Verhandlungen täglich aufs Neue nieder redete, und die Sondierungen mit der SPD mit Gift beträufelte, ist plötzlich verstummt. Zumindest nach außen. Drinnen geht es anders zu: Die CSU beharrt auf ihren Positionen, zumindest wenn Dobrindt in der Nähe ist. Wenig Konzilianz sei da vorhanden, stellen sie bei der CDU fest. Sie sind das da eigentlich schon gewohnt, aber wundern sich dennoch. Wie anstrengend das Ganze ist, lässt sich Mitte der Woche bei einer Bundestagsdebatte beobachten, bei der Angela Merkel Mühe hat, ihre Augen offen zu halten.

Die meisten Arbeitsgruppen verhandeln vor sich hin, sie schreiben Papiere, die immer länger werden, reihen Idee an Idee, sehr kleinteilig oft. „Gute Stimmung“, hört man aus vielen. Es gibt CDU-Politiker, die sich über Lob von SPD-Ministern freuen. Solche, die mit der SPD über Bande spielen, um etwas zu erreichen. Es klappt einigermaßen, dass keine Zwischenergebnisse nach außen dringen. Horst Seehofer übernimmt von der Kanzlerin die sehr unbayerische Vokabel „Knackepunkte“ und wiederholt an einem dieser Tage den eigentlich so gewöhnlichen Satz, der im Streit um die Flüchtlingspolitik aber gerade der CSU als höchst verfänglicher Merkel-Satz galt: „Wir schaffen das.“ Schaffen muss man vor allem auch eins: Aus vielen langen Papieren am Ende einen Koalitionsvertrag zusammenfügen. Das Ganze soll eben möglichst nicht so lang werden wie ein Jahrhundertroman. Es soll sich aber auch nicht so kryptisch lesen wie die schlecht übersetzte Gebrauchsanweisung für einen Toaster.

Obergrenze: CSU und SPD im Clinch

Es gibt allerdings schon auch Ärger: Bei der Flüchtlingspolitik rappelt es so vernehmlich, dass die Fraktionschefs die Sache übernehmen, schon am Montagvormittag. Eile ist geboten, ein Gesetz zum Thema Familiennachzug muss wegen bestimmter zeitlicher Fristen schon am Donnerstag durch den Bundestag. Es wird dann auch abgestimmt, das erste gemeinsame Projekt der Groko III gewissermaßen. Aber der CSU gelingt es, ihre Botschaft zu platzieren, sie habe ein Stopp-Signal gesetzt. Die SPD widerspricht, in der Bundestagsdebatte steht Aussage gegen Aussage. Und dann in der Arbeitsgruppe beginnt die SPD die Diskussion noch mal von Neuem. Am Ende bleibt der sperrige Satz, dass die Zuwanderungszahlen „die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden“. SPD-Vize Ralf Stegner verkündet, die Union habe versichert, künftig auf „irreführende Öffentlichkeitsarbeit zulasten der SPD“ zu verzichten. Kurz darauf gibt er bekannt, dass es ihm eigentlich „vollkommen wurscht“ sei, was die CSU so rede, ob von Obergrenze oder von Weißwurstlinie. Soviel zum Thema irreführende Kommunikation.

Vielleicht damit die Woche nicht zur Ewigkeit wird, wird jeden Tag der Erfolg einer Arbeitsgruppe verkündet: Dienstag die Zuwanderung, die am selben Tag schon wieder zerredet ist. Am Abend dann schnell ein neues Thema: die Pflege. Am Mittwoch Europa, am Donnerstag ist die Rente an der Reihe. Am Freitag: Einigung bei Bildung und Familie. Die Parteien wollen das Grundgesetz ändern, damit der Bund Geld in Schulen stecken kann. Bisher ist die Bildung fast ausschließlich Ländersache. Das sogenannte Kooperationsverbot untersagt dem Bund bisher in weiten Teilen die Mitfinanzierung im Bildungsbereich. Am Samstag: Klima und Landwirtschaft. Am Sonntag: Kommunales, Wohnen und Miete, Digitalisierung.

"Du sollst nicht aus den Verhandlungen twittern"

Auffällig ist, dass zwar auch Unionspolitiker sprechen, die SPD dabei die Bühne dominiert. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat dieser Tage der „Zeit“ gesagt, die SPD dürfe Merkel nicht die Rolle als „Ideenstaubsauger“ zukommen lassen. Nahles etwa schwärmt ausführlich von der Renteneinigung und erteilt ihren Mitstreitern zu Details das Wort. „Zum Quietschen kommen wir in dieser Arbeitsgruppe wahrscheinlich nur partiell“, verkündet sie zufrieden. Schulz wird von Merkel und Seehofer vorgeschickt, um das eher unstrittige Europa-Kapitel zu bewerben. Stark, stärker, Europa – das ist ja seine Lieblingsbotschaft.

Für das letzte Wochenende hatten sich die Verhandler die schwierigen Punkte aufgehoben: die Veränderung bei der Krankenversorgung, die bei der SPD unter „Ende der Zwei-Klassen-Medizin“ läuft, und die befristeten Arbeitsverträge. Der Streit ums Mietrecht ist noch hinzugekommen. Und über allem steht die Finanzierung. Der SPD-Haushaltsexperte Carsten Schneider twittert irgendwann: Bei „allen euphorisierten Meldungen“, nach denen sich Facharbeitsgruppen auf Mehrausgaben geeinigt hätten, sei zu beachten, dass die Arbeitsgruppe Finanzen noch tage – „das ganze Wochenende“. Sein Parteifreund Lars Klingbeil rügt ihn: „Du sollst nicht aus den Verhandlungen twittern. Dein Generalsekretär.“ Es klingt nicht sehr angespannt.

++ Dieser Text wurde zuletzt am 04.02.2018 um 19:14 Uhr aktualisiert ++