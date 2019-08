Mit hauchknapper Mehrheit ist Mustafa Güngor zum neuen Vorsitzenden der SPD-Fraktion in der Bremer Bürgerschaft gewählt worden. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Aufstieg durch Bildung: Mustafa ­Güngörs Wahl zum Vorsitzenden der SPD-Bürgerschaftsfraktion liefert einen weiteren Beleg dafür, dass dies für Menschen mit Zuwandererbiografie nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik möglich ist. Am Endpunkt dieses gesellschaftlichen Normalisierungsprozesses wird man irgendwann achselzuckend „Na und?“ sagen, wenn ein Bürgermeister einen ausländisch klingenden Namen trägt. Und das ist gut so.

Formal befähigt ist Güngör für sein neues Amt zweifellos. Er kennt sich im politischen Geschäft aus und verfügt über rhetorische Fähigkeiten. Ob er in der neuen, geschrumpften SPD-Fraktion integrativ ­wirken und eine schlagkräftige Truppe aus ihr formen kann, wird sich zeigen. Der ­Mustafa Güngör früherer Jahre war ein Taktiker, der sich für sein Fortkommen auch gern mal der Wählerstimmen aus dem konservativen Teil der türkischstämmigen Migranten-Community bediente. Von solchen Überlegungen und Rücksichtnahmen muss sich der neue SPD-Fraktionschef frei machen. Sein Standing in Fraktion, Partei und Öffentlichkeit wird in dem Maße wachsen, in dem ihm das gelingt.