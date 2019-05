Der Bremer Wahlzettel für die Europawahl ist sage und schreibe fast einen Meter lang. Gleich 40 Parteien bewerben sich um einen Sitz im Europaparlament, viele davon sind Klein- und Kleinstparteien. Für sie ist die Wahl in 28 Ländern eine besonders interessante Nummer. Denn bei der Europawahl gibt es in Deutschland keine Fünf-Prozent-Hürde. Das heißt: Mit ein wenig Glück lässt sich bereits mit 0,7 Prozent der Stimmen ein Sitz in Brüssel ergattern.

Zudem: Der Parlamentsjob ist gut dotiert, auch das mag bei dem einen oder anderen Kandidaten ein zusätzliches Motiv sein. Bei den Europawahlen 2014 gelang sieben Kleinparteien der Einzug in das Parlament: Freie Wähler, Piraten, Tierschutzpartei, NPD, Familie, ÖDP, Die Partei.

Mehr zum Thema Europawahl Bremen droht in Brüssel eine Nullnummer Das öffentliche Interesse an der Europawahl ist überschaubar. Nur 34 Prozent der Wahlberechtigten, ... mehr »

Für die Wahl am 26. Mai treten 34 Kleinorganisationen an. Darunter sind alte Bekannte wie etwa die linke DKP oder die rechte NPD. Aber auch Gruppierungen aus dem bürgerlichen Spektrum wie die Freien Wähler oder die Umweltschützer der ÖDP. Einmal mehr am Start ist auch die traditionell ausgerichtete Bayernpartei. Sie will eine Loslösung des Bundeslandes von Deutschland.

Es gibt aber auch Newcomer auf dem Wahlzettel. Etwa die Grauen“, deren Name allerdings ein wenig Verwirrung stiftet. Denn die 2017 gegründete Partei sieht sich primär nicht als Seniorentruppe, sondern gibt sich betont generationsübergreifend.

Neu am Start ist auch die Partei Volt, deren Name symbolisch für neue Energie in Europa steht. Sie ist eine Reaktion auf den um sich greifenden Populismus in Europa. Europaweit zählt Volt nach eigenen Angaben rund 18 000 Mitglieder, in Deutschland sollen es 1300 sein. Bei den Wahlen tritt die junge Partei in acht Ländern an, sie finanziert sich über Crowdfunding im Internet. Volt versteht sich als pan-europäische Partei. Sollte sie bei der Wahl erfolgreich sein, sollen ihre Vertreter nicht für nationale Interessen wirken, sondern die EU als Ganzes im Blick zu haben.

Mehr zum Thema Interview zur Europawahl „Es ist aggressiver geworden“ Helga Trüpel (60) sitzt seit 15 Jahren im Europaparlament. Die Grüne aus Bremen spricht im ... mehr »

Auch einige Prominente finden sich unter den Kandidaten der Miniparteien. So treten die Kabarettisten Nico Semsroth und Martin Sonneborn für Die Partei an. Semsroth hat es übrigens mit seiner Berufsbezeichnung „Demotivationstrainer“ bis ins offizielle Register des Bundeswahlleiters geschafft. Der frühere AfD-Bundesvorsitzende Bernd Lucke ist der Frontmann bei den Liberal-Konservativen Reformern. Und Jutta Dittfurth, führende Mitbegründerin der Grünen im Jahr 1980, geht für die Ökologische Linke ins Rennen.

Die weiteren, bislang nicht erwähnten Parteien, die bei der Europawahl antreten: Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), Volksabstimmung, Bayernpartei, Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale, Bündnis C – Christen für Deutschland, Aktion Partei für Tierschutz, Tierschutzallianz, Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG), Bündnis Grundeinkommen (BGE), Demokratie Direkt, Demokratie in Europa, Der dritte Weg, Die Rechte, Die Violetten, Liebe, Die Frauen, Graue Panther, Menschliche Welt, Neue Liberale, Die Humanisten, Partei für die Tiere, Partei für Gesundheitsforschung.

Zur Sache

Kritik an häufiger Briefwahl

Bundeswahlleiter Georg Thiel sieht die seit Jahren steigende Zahl der Briefwähler kritisch. „Eine hohe Wahlbeteiligung ist gut für den demokratischen Willensbildungsprozess. Die Verfassung und die darauf beruhenden Gesetze sehen aber die Stimmabgabe an der Urne, also am Wahlsonntag, als Grundsatz vor“, sagte Thiel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Briefwahl beeinflusse die Prinzipien der gleichen und geheimen Wahl. „Der Wahlzeitraum wird auf mehrere Wochen gestreckt.“ Auch in Bremen und Niedersachsen zeichnet sich eine erhöhte Stimmabgabe per Briefwahl ab. Allein in der Stadt Bremen wurden bis Montag 77 636 Briefwahlscheine für die Landtagswahl erstellt, also für rund 20 Prozent der Wahlberechtigten. 2015 waren es noch rund 13 Prozent.