Andrea Nahles, SPD-Chefin, Alexander Dobrindt (Mitte), Landesgruppenchef der CSU, und Volker Kauder, Fraktionsvorsitzender der Union stehen auf der Zugspitze vor Beginn der Klausurtagung. (dpa)

Es wirkt fast ein wenig so, als ob die große Koalition gleich hier oben mit ihrer großen Wohnungsbauoffensive beginnen will. Ein per Hubschrauber auf die Zugspitze in 2962 Meter Höhe gebrachter gelber Kran kreist im Schatten des Gipfelkreuzes, Baumaterial liegt herum, die Bauarbeiter haben hier einen der schönsten Arbeitsplatz Deutschlands mit Blick auf das Alpenpanorama.

Hier schlagen die Chefs der Bundestagsabgeordneten von Union und SPD, Volker Kauder (CDU), Gastgeber Alexander Dobrindt (CSU) und Andrea Nahles (SPD) am Montag die ersten großen Pflöcke der Regierung ein. Und im Schatten des Gipfelkreuzes geben sie sich nach holprigem Start gut gelaunt. "Wir sind der Motor der Koalition", sagt Nahles in weißer Hose und hellblauer Outdoorjacke. Bei Kauder fällt besonders der rote Schal auf, ein Signal an die Sozialdemokraten?

Von einem "Geist der Zugspitze", spricht Kauder. Gerade am Abend rede man bei solchen Klausuren auch mal über anderes als Politik. Denn Krisenzeiten könnten noch kommen - da sei es wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann. "Wir wollen etwas voranbringen im Interesse der Menschen." Auch Nahles sagte, die Vision der Koalition sei, das Leben der Bürger besser zu machen. Und Dobrindt ist es, der das richtig große erste Projekt der Koalition auf die Reise schicken darf. Ein Maßnahmenpaket gegen immer teurere Immobilienpreise und in Städten rasant steigende Mieten, die zur schweren Hypothek werden.

1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2021, ein Baukindergeld für Familien zum Erwerb von Eigentum und verschärfte Regelungen zur Deckelung der Mieten, das ist der Plan. Auf dem bereits zubetonierten Gipfel der Zugspitze entstehen aber keine Wohnungen - nur das Restaurant und die Panoramaterrasse werden hier unüberhörbar neu gebaut. Wenn die Gesetze durch Bundestag und Bundesrat abgesegnet sind, soll das Baukindergeld von 12 000 Euro pro Kind über zehn Jahre rückwirkend ab 1. Januar 2018 gezahlt werden. In den Genuss sollen Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen ab 75 000 plus 15 000 Euro Freigrenze je Kind kommen. Also bis zu 36 000 Euro staatliche Prämie bei drei Kindern.

Doch die Gipfelshow und Wortspiele sind das eine, Dobrindt spricht vom "Top of Germany". Er, der hier seinen Wahlkreis hat, hat mit gezielten Provokationen wieder einmal im Vorfeld die Schlagzeilen auf sich und die CSU gelenkt. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" sprach er von einer "aggressiven" Anti-Abschiebungsindustrie", die eine schnellere Abweisung von Asylbewerbern verhindere. Anwälte und Hilfsorganisationen, die mit Klagen versuchten, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern, arbeite nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden, hatte er gewettert.

Die Empörung auch aus Reihen der SPD war ihm gewiss, von einem Angriff auf den Rechtsstaat sprach der Anwaltsverein, denn das Ausschöpfen von Asylrechtswegen sei nun einmal ein verbrieftes Recht.

Aber, und das darf man nicht vergessen, am 14. Oktober wird in Bayern gewählt und die um die absolute Mehrheit arg bangende CSU versucht die rechtspopulistische AfD klein zu halten. Dobrindt werden ja auch Ambitionen auf die Nachfolge von Horst Seehofer als CSU-Chef nachgesagt. Aber bei allem Theaterdonner - am Tag vor dem Treffen auf Deutschlands höchstem Berg gab es im privaten Kreis auch den anderen Dobrindt zu sehen. Er war mit seinem Sohn, Nahles und deren Tochter schon einmal auf der Zugspitze und zeigte seinen Wahlkreis von oben.

Die Dobrindt-Attacke soll die Gipfelidylle nicht stören, beim Statement im Schatten des Gipfelkreuzes hat sogar der Baukran den Dienst eingestellt. Nahles sagt angesprochen auf die Asyl-Aussagen: "Diese Formulierung würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen." Die Sonne scheine "ausgesprochen eitel". Auch in Sachen Flüchtlinge und Asyl gelte letztlich das, was im Koalitionsvertrag stehe. Beide sind 47, duzen sich und haben eine gute Arbeitsbasis zueinander gefunden, wie auch Nahles mit Kauder. Alle Drei sind selbstbewusst genug, um ein eigenes Machtzentrum jenseits des Kanzleramts von Angela Merkel (CDU) zu entwickeln, so ist es bemerkenswert, dass sie hier bei der Arbeit in einem Konferenzzentrum nahe des Gipfels den ersten großen Aufschlag der Koalition machen, der Millionen Menschen helfen soll.

Vor knapp zwei Jahren gab es auf der Zugspitze schon einmal ein politisches "Gipfeltreffen", ein Schulterschluss der Rechtsparteien in Deutschland und Österreich. Die danmalige AfD-Chefin Frauke Petry traf hier den FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache, sie prosteten sich mit Weißbier zu, beide kündigten an, die "EU-kritische" Bewegung in Europa voranzutreiben. "Wir wollen gemeinsam zu neuen politischen Höhen voranschreiten", sagte Petry. Die AfD bestimmt nun auch indirekt immer wieder die Agenda und Rhetorik der Koalition - siehe Dobrindt. Und größeren Streit könnte es zwischen Union und SPD noch um die Details der geplanten Sammelzentren für Asylbewerber geben.

In besondere Höhen ist die erneute große Koalition noch nicht vorangekommen, für die SPD geht es derzeit eher noch tiefer, auf 17 Prozent in Umfragen. In Bayern liegt sie vor der Landtagswahl bei 12 Prozent, gleichauf mit der AfD, hinter den Grünen. Die nur mit 66 Prozent auch zur Parteichefin gewählte Nahles erbt eine schwere Aufgabe. Ob es sinnvoll ist, eher zu kuscheln als sich klarer von Dobrindt und seinen Attacken abzugrenzen. Das wird sich noch zeigen.

Kauder will hier ein Signal der Harmonie aussenden, Teambuilding in luftiger Höhe. Als Nahles die Dobrindt-Aufregung gezielt herunterdimmt, sekundiert Kauder neben ihr: "Damit ist alles gesagt, schönen Tag noch". Er will, dass gearbeitet statt geredet wird. Denn drinnen steht auch das Riesenthema Klimaschutz auf der Tagesordnung - gerade von diesem Ort kann man gut die schmelzenden Gletscher sehen. (dpa)