Die SPD hat auf ihrem Parteitag in Bonn am Sonntag für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union gestimmt - es wäre die dritte Große Koalition im Zeitraum der letzten vier Legislaturperioden. (dpa)

Knapp hat die SPD der Aufnahme der Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Haben Sie mit dem Ergebnis gerechnet?

Lothar Probst: Es hat mich nicht wirklich überrascht, weil sich schon im Vorfeld abzeichnete, dass es eine knappe Entscheidung werden wird. Es geht in dieser Frage ein Riss durch die SPD. Vor allen Dingen viele Funktionäre sind nicht einverstanden mit einer Fortführung der Großen Koalition.

Die Parteispitze musste da kräftig Überzeugungsarbeit leisten.

Ja, das war nicht einfach. Schulz brauchte Schützenhilfe von Mitgliedern des Vorstandes und des Präsidiums, um die Sache wirklich unter Dach und Fach zu bringen. Alleine hatte er einen schwierigen Stand – vermutlich auch, weil er in der Koalitionsfrage über Wochen und Monate einen Wackelkurs gefahren hat.

Die SPD möchte in den Verhandlungen nachbessern. Auf der anderen Seite steht Merkel unter Zugzwang, weil sie Neuwahlen verhindern möchte. Kann die SPD noch etwas für sich rausholen oder muss sie das sogar tun, um die Basis zu überzeugen?

So paradox es sich anhört: Für die SPD war das Ergebnis des Parteitages gut, weil dadurch die Verhandlungsposition für eine Koalition mit der CDU/CSU gestärkt wurde. Die Union ist gewarnt und weiß, dass es nach wie vor großen Unmut in der SPD gibt. Außerdem folgt ja noch der Mitglieder-Entscheid über den Koalitionsvertrag. Insofern werden wahrscheinlich einige Punkte aus den Sondierungsgesprächen noch einmal neu aufgerufen, bei denen die SPD eine Nachbesserung verlangt. Ich gehe davon aus, dass Merkel auch in der einen oder anderen Frage nachgeben wird. Die Spielverderberin könnte die CSU sein, weil sie ihrerseits wegen der Landtagswahl in diesem Jahr unter Druck steht. Es zeichnet sich ein Showdown ab zwischen den Verhandlern der SPD und der CSU, während Merkel weiterhin ihre moderierende Rolle wahrnehmen muss. Substanzielle Änderungen wie die Bürgerversicherung wird es meines Erachtens aber nicht geben.

Wird es jetzt eine andere Groko oder überwiegt die „Alles-beim-Alten“-Mentalität?

Die Botschaft der Bundestagswahl war ja klar: Im Prinzip wurde die Groko abgewählt, und eigentlich ist sie nur noch ein Groko“chen“. Ein „Weiter so“ geht also nicht – das wissen die drei Parteien auch. Vor diesem Hintergrund bleibt ihnen gar nichts anderes übrig als zu zeigen, dass sie viele Dinge zum Besseren verändern können. Sonst könnte es schnell zu Neuwahlen kommen – falls das nicht sowieso von einem der Partner vor Ende der Legislaturperiode angestrebt wird.

Inwiefern?

Weil viele in der SPD die Groko nicht wollten, ist sie wahrscheinlich eher geneigt – wenn sich eine Chance ergibt – elegant aus der Koalition auszuscheiden. In der Regel haben aber Parteien, die aus einer Koalition aussteigen, eher Schwierigkeiten, das zu begründen, und werden abgestraft. Daher wird man sich das gut überlegen.

Gibt es bei der CDU ähnliche Überlegungen?

Angela Merkel wird kaum die Koalition aufkündigen, aber ich vermute, dass sie im Laufe der Legislaturperiode den CDU-Parteivorsitz abgeben wird, wahrscheinlich eher in der zweiten Hälfte. Eventuell übergibt sie dann auch schon den Stab an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin im Kanzleramt. Einen der beiden Schritte wird sie auf jeden Fall tun, weil sonst der Kampf um ihre Nachfolge den nächsten Bundestagswahlkampf belasten würde.

Könnte die SPD in einer Groko diesmal ihr Profil schärfen? Ihre Farblosigkeit wurde in der Vergangenheit ja stark kritisiert.

In der letzten Groko war so viel SPD drin wie selten zuvor, richtig wahrgenommen wurde es trotzdem nicht. Letzten Endes wurden die Erfolge der Großen Koalition dann der Union und der Kanzlerin gut geschrieben. Als Juniorpartner in der Großen Koalition hat es die SPD schwer, sich zu behaupten oder so darzustellen, dass ihre Erfolge sichtbar werden. Ob es ihr dieses Mal besser gelingt, wage ich nicht zu beantworten.

Im Falle einer Groko wäre die AfD Oppositionsführerin. Was würde das bedeuten?

Die AfD ist ja inzwischen eine etablierte Partei. Sie sitzt überall in den Parlamenten und muss nun beweisen, dass sie konkrete parlamentarische Arbeit leisten kann und will. Das heißt, die AfD kann nicht nur gegen die Große Koalition stänkern, sie muss auch Alternativvorschläge vorlegen, und da hapert es in der Regel. Bisher hat sie sich sehr stark auf die Flüchtlingsfrage fokussiert und auf Fragen der inneren Sicherheit. Nun muss sie aber auch auf anderen Feldern zeigen, welche Konzepte sie hat. Sonst verspielt sie schnell ihren Nimbus als die „vermeintliche“ Alternative.

Was ist von den anderen Oppositionsparteien zu erwarten?

Die FDP unter Christian Lindner versucht ja, der AfD den Schneid abzukaufen und macht der AfD unter anderem auf ihren Themenfeldern Konkurrenz. Lindner muss aufpassen, dass die FDP dabei nicht in falsches Fahrwasser gerät. Aber ohne Zweifel kann er mit seiner rhetorischen Begabung auch der Großen Koalition Dampf machen. Grüne und Linke spielen in der Opposition eher in der zweiten Liga. Für die wird es richtig schwer werden, da überhaupt durchzudringen. Trotzdem: Insgesamt gibt es vier Oppositionsparteien gegen die Große Koalition. Da ist nicht gesagt, dass die AfD alleiniger Nutznießer sein wird, nur weil sie die führende Rolle als Oppositionspartei hat.

Es wäre die dritte Groko seit der Bundestagswahl 2005. Ist so eine Kontinuität gut für das politische System?

Große Koalitionen zementieren in gewisser Weise bestimmte Politiken und schleifen die ideologischen Gegensätze zwischen den Volksparteien weiter ab. So war es schon in der Vergangenheit. Man sieht am Beispiel Österreich, wo das Modell Große Koalition fast schon eine Dauereinrichtung war, dass es auch zu einer Erosion des Parteiensystems beiträgt und dadurch rechte Parteien stärker werden können. Daher wären regelmäßige Wechsel in der Kanzlerschaft zwischen den beiden Volksparteien auf jeden Fall politisch wünschenswert.

Die Fragen stellte Alexandra Penth.

Lothar Probst ist Professor und Mitglied des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Bremen. Sein Fachgebiet ist die Parteien- und Wahlforschung.