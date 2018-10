Haben gut lachen: die grünen Spitzenkandidaten Priska Hinz und Tarek Al-Wezir sowie Bundesvorsitzende Annalena Baerbock. (Uwe Anspach)

Niemand passt mehr rein in den Fraktionssaal der Grünen im hessischen Landtag. Minuten vor Bekanntgabe der ersten Prognose recken Dutzende Grünen-Anhänger ihre Smartphones in die Höhe und schalten schon mal die Videofunktion ein. So ein Triumph will gut dokumentiert sein. Doch das klappt nicht so recht. Denn just als der grüne Balken in die Höhe schießt, geht ein euphorisches Beben durch den Saal. Lieber liegen sich die Grüne nun in den Armen als zu filmen. Die Grünen sind die großen Gewinner dieser Landtagswahl. Sollte sich die schwarz-grüne Landesregierung halten können, und danach sah es am Wahlabend aus, ist dies vor allem ihr Verdienst. An den gestärkten Ökos führt bei der Regierungsbildung kein Weg vorbei.

„Es ist ein wunderbarer Tag für uns Grüne“, sagt der Vize-Ministerpräsident und Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass die Grüne aus der Regierung heraus ein so gutes Wahlergebnis erzielt hätten. Das Wahlergebnis sei ein Auftrag zum Weitermachen, so Al-Wazir. Selbst im Moment seines größten Triumphs bleibt Al-Wazir seinem Politikstil treu: Stets sachlich bleiben, sich bloß nicht von Emotionen, gar Pathos hinfortreißen lassen. Vor zwei Wochen, als die Grünen zweitstärkste Kraft in Bayern wurden und dies in einer Münchener Konzerthalle feierten, sprangen Parteichef Robert Habeck und Spitzenkandidat Ludwig Hartmann von der Bühne und ließen sich von der Menge auf Händen tragen, wie Rockstars. Undenkbar bei Al-Wazir.

CDU und Grüne hielten es miteinander aus

Vor knapp fünf Jahren war er es, der gegen großen Widerstand in seiner Partei das erste schwarz-grüne Regierungsbündnis in einem Flächenland schmiedete. Al-Wazir glaubte, dass ausgerechnet die von der politischen Linken lange als „Stahlhelm-Fraktion“ bezeichnete stramm-konservative hessische CDU von Dregger, Kanther und Koch mit den als „Fundis“ geziehenen Grünen eine Regierung bilden könnte. Ein Experiment mit ganz gewissem Ausgang – einem schlechten, wie viele meinten. Doch CDU und Grüne hielten es eine ganze Legislaturperiode lang miteinander aus, mehr noch: Ihre Arbeit wird über die eigene Anhängerschaft hinaus als erfolgreich gewertet. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit ist gering, die Zufriedenheit im Land ist groß. Und, für die Grünen wichtig, bei den erneuerbaren Energien, dem Ökolandbau und dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs geht es voran. Al-Wazir und seine Ko-Spitzenkandidatin Priska Hinz würden gern weitermachen wie bisher, mit der CDU.

Die hessischen Wähler haben am Sonntag etwas Verblüffendes vollbracht: Während sie dem kleineren Regierungspartner ein Rekordergebnis bescherten, straften sie den größeren ohne Erbarmen ab. CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier mochte noch so oft seine und die Verdienste der hessischen CDU herausgestrichen haben – die Integration der Flüchtlinge, den Ausbau der Universitäten, die niedrige Kriminalitätsrate. Es half kaum. An Bouffier entlud sich die Unzufriedenheit über den Kurs und die Arbeit der Union im Bund. Die CDU verlor mehr als zehn Prozentpunkte.

„Der heutige Abend ist ein Abend sehr zwiespältiger Gefühle“, sagt Bouffier am Sonntagabend unter trotzigem Applaus im hessischen Landtag. Er spricht von „schmerzhaften Verlusten“. Bouffier, dem einst als Innenminister und Roland Koch der Ruf des „Schwarzen Sheriffs“ anhaftete, wirkt ein wenig ermattet.

Rund 570 Kilometer liegen zwischen Wiesbaden und Berlin. Bouffier versuchte im Wahlkampf, diese Entfernung zu vergrößern. Er mühte sich um maximale Distanz zur Berliner Koalition. In Interviews und auf Marktplätzen betonte er, dass Schwarz-Grün in Hessen „ganz ohne Krawall“ und „geräuschlos“ regierten. Womöglich hat eben dies viele konservative Wähler verstört; diese als Effizienz gepriesene Geräuschlosigkeit. Vielleicht schien es ihnen nicht einleuchtend, dass zwei so unterschiedlichen Parteien ohne Kontroverse auskommen. Vielleicht war ihnen der „Schwarze Sheriff“ lieber als der loyale Unterstützer von Merkels liberaler Asylpolitik, der Bouffier heute ist.

Unterstützung der CDU aus Berlin

Seltsamerweise mühte sich Bouffier mit reichlich Berliner Unterstützung darum, sich von Berlin abzugrenzen. Sämtliche Parteigrößen sprangen ihm zur Seite und betonten, dass es am 28. Oktober um Hessen gehe: Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn, Julia Klöckner, Paul Ziemiak, Carsten Linnemann. Und die Kanzlerin. Auf einem ihrer zahlreichen Wahlkampftermine in Hessen wandte sich Angela Merkel mit dem Rat ans Publikum: „Wenn Sie Wut haben auf das, was in Berlin läuft, schreiben Sie mir einen Brief – aber jetzt geht es um Ihre Heimat.“

Merkel hat sich in den letzten Tagen sehr ins Zeug gelegt für ihren Vertrauten Bouffier. So sehr, dass seine Schwächung nun auch ihre ist. Das unprofessionelle Hin und Her in der Diesel-Frage dürfte daran großen Anteil haben. Merkel und Bouffier wollten Fahrverbote in Frankfurt abwenden den Dieselfahrern Sicherheit vermitteln – und stifteten mit ihrem schlecht abgestimmtem Vorgehen in den letzten Tagen vor der Wahl doch nur Chaos. Nach dem Debakel um die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Maaßen drängte sich binnen kurzer Zeit erneut der Eindruck auf, dass der Kanzlerin die Dinge entgleiten.

Union und Merkel unter Druck

Seit 13 Jahren ist Merkel Kanzlerin, und noch nie stand sie politisch so unter Druck wie jetzt. Die Union liegt in den Umfragen bei nur 25 Prozent. Die hessische hat wie zuvor die bayerische Landtagswahl den Nimbus der Union als Garant von Stabilität beschädigt. Mindestens ebenso stark, wie Berlin in die beiden Landtagswahlen ausgestrahlt hat, strahlt deren Ausgang nun zurück nach Berlin. Angela Merkel hat am Wahlwochenende den Blick schon mal weit in die Zukunft gerichtet, auf das Jahr der nächsten Bundestagswahl. Sie sei sicher, dass „wir in drei Jahren ein gutes Stück weiter sein werden“, sagt sie in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Vor dem ovalen Tisch im Kabinettssaal des Kanzleramts spricht Merkel von der Integration von Flüchtlingen. Die Terminlage will es, Zufall oder nicht, dass die Kanzlerin am Montag einen Integrationspreis verleiht. Es wirkt wie eine Art vorsorgliches Vermächtnis in Tagen, da alles möglich scheint in Berlin: der Bruch der Koalition, ein Aufstand in der CDU, der Rückzug Merkels aus ihren Ämtern.

Die Anspannung in der CDU ist groß. Zwar scheint der Machterhalt in Hessen dank der Grünen gesichert. Doch nach dem großen Stimmenverlust wird Merkel um eine Debatte um ihre politische Zukunft wohl nicht umhinkommen. Mögliche Nachfolger bringen sich in Stellung: Gesundheitsminister Jens Spahn reiste zuletzt viel durch Hessen, ein Wahlkämpfer ‒ möglicherweise in eigener Sache: Die Pflege von Kreisverbänden schafft Loyalitäten. Die Landtagswahl sei „natürlich von Bedeutung für das, was in Berlin passiert“, sagte Spahn und forderte mehr Debatten.

Wolfgang Schäuble, Ex-Finanzminister und jetzt Bundestagsvizepräsident, brachte sich in Interviews als möglicher Übergangskandidat für eine Regierung ohne Merkel in Erinnerung. Die Jamaika-Verhandlungen vom vergangenen Jahr ließen sich ohne Merkel jederzeit wiederaufnehmen, lockte FDP-Chef Christian Lindner. Auch für eine Minderheitsregierung, in der sich die Union je nach Anlass Mehrheiten besorgen müsste, sei Schäuble mit seiner Erfahrung geeignet, so Lindner. Für den 76-Jährigen, der gern Nachfolger von Helmut Kohl geworden wäre, könnte es eine späte Erfüllung einstiger Ziele werden.

Und dann ist da noch Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Generalsekretärin platzte jüngst mit einer deutlichen Aussage in die Andeutungstaktiererei ihrer Parteikollegen. „Sollte die Regierung jetzt auseinanderbrechen, wird es auf Neuwahlen herauslaufen“, verkündete sie. Es war eine Absage an alle Spekulationen über Jamaika- und Minderheitsregierungen, mithin wohl auch an Schäuble. Anders als Merkel hat Kramp-Karrenbauer gute Erfahrungen mit Neuwahlen: Sie schmiss vor einigen Jahren als saarländische Ministerpräsidentin die FDP aus der Regierung, die dann angesetzten Neuwahlen gewann die CDU klar. Merkel hatte Kramp-Karrenbauer damals abgeraten. Sie hat das Jahr 2005 vor Augen, als die SPD mit ihrem Bundeskanzler Gerhard Schröder nach einer verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Neuwahlen im Bund ansetzte - und verlor. Es war der Beginn der Ära Merkel.

Der Terminkalender der Kanzlerin ist in den nächsten Tagen ziemlich voll. Eine Afrika-Konferenz am Dienstag, eine Reise in die Ukraine und eine gemeinsame Kabinettssitzung mit der polnischen Regierung in Warschau. Ableiten könne man daraus nichts, sagt ein Parteivorstandsmitglied. „Merkel war schon immer für Überraschungen gut.“