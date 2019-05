Bei den Grünen - hier (von links) Hannah Neumann, Europawahl-Kandidatin, Annalena Baerbock, Grünen-Vorsitzende, Sven Giegold, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament, Europawahl-Kandidat Erik Marquardt und Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen - wurde schon nach den ersten Prognosen gejubelt. (Kay Nietfeld/dpa)

Die Grünen dominieren in den Großstädten. Das zeigt das Ergebnis bei der Europawahl. In neun der elf größten deutschen Städte schneiden die Grünen als stärkste Kraft ab, teilweise mit deutlichem Abstand. Nur in zwei der elf Metropolen liegt die Partei nicht vorne: in Essen – und Bremen.

In Hamburg, München, Köln und Frankfurt kommen die Grünen auf deutlich über 30 Prozent. Auch in einer kleineren Stadt wie Oldenburg erzielen sie mit über 35 Prozent einen historischen Erfolg. In der Stadt Bremen steigert sich die Ökopartei zwar um 4,6 Prozentpunkte, so viel wie keine andere Partei in Bremen bei der Europawahl, schafft es aber nur auf im Großstadtvergleich eher geringe 23,4 Prozent.

„Wir richten uns an ein junges, urbanes Publikum: Studierende, Bildungsbürger, europaaffine Leute“, sagt Henrike Müller. „In großen Städten holen wir die Wähler einfach am besten ab.“ Warum ihre Partei in Bremen nicht so auftrumpfen konnte wie in anderen Großstädten, das erklärt sich die Europakandidatin der Bremer Grünen vor allem mit ihrem Listenplatz. Auf Rang 23 führt die Partei Müller. Schon vor der Wahl ist klar gewesen, dass es ein außergewöhnlich gutes Ergebnis brauchen würde, damit sie eine Chance hat, ins Europaparlament einzuziehen. Manche sprachen von einer aussichtslosen Mission. Und dann sah es am Wahlabend wegen des grünen Triumphs doch für einen kurzen Moment so aus, als könnte es für Müller reichen. Am Ende fehlte nicht viel für den Einzug ins Parlament.

„Die Wenigsten haben im Vorfeld geahnt, dass es so knapp werden würde“, sagt Müller. Der Wechsel der Spitzenkandidatin sei schließlich ein Einschnitt für die Partei gewesen. Nach 15 Jahren für die Grünen ist Helga Trüpel bei dieser Europawahl nicht mehr angetreten. „Sie war ein sehr bekanntes Gesicht“, sagt Müller. „Ich bezweifele, dass mich schon jeder Bremer kennt.“

Ohnehin sei der ganze Bremer Europawahlkampf verengt worden auf die Frage: Schafft es Joachim Schuster, Bremer Europakandidat der SPD, ins EU-Parlament oder nicht? Schuster wurden mit seinem Listenplatz 16 deutlich größere Chancen eingeräumt als Müller. „Deswegen werden sich viele Bremer für die risikoärmere Variante entschieden und die SPD gewählt haben. Nach dem Motto: Hauptsache, ein Bremer ist in Brüssel dabei.“

Schwere Zeiten in Bremen

Der Politikwissenschaftler Lothar Probst geht davon aus, dass vor allem die zwölf Jahre an der Regierung dafür verantwortlich sind, dass die Grünen bei der Europawahl in Bremen schlechter abgeschnitten haben als in anderen deutschen Großstädten. In vielen Metropolen regierten die Grünen nicht mit. In Bremen habe die Partei dagegen auch unpopuläre Entscheidungen in der Koalition treffen müssen. Die Grünen hätten die Sparpolitik in Bremen mitverantwortet, „das hat bei vielen Anhängern nicht gerade für Begeisterung gesorgt“. Auch die grüne Verkehrspolitik in der Bremer Regierung sei umstritten gewesen. „Natürlich färbt all das auch auf die Europawahl ab“, sagt der Politikwissenschaftler. „Man kann diese beiden Wahlen nicht völlig getrennt voneinander sehen. Sie überlagern sich.“

Auch Henrike Müller glaubt, dass sich die Bremer Politik auf die Europawahl ausgewirkt hat. Die zwölf Regierungsjahre in Bremen seien „schwere Zeiten“ gewesen, voller „unbequemer Entscheidungen“, sagt Müller. „Natürlich hat das einen Effekt auf das europäische Ergebnis. Das spürt man jetzt schon.“ Das Bremer Ergebnis, das deutlich über dem Bundesergebnis von 20,5 Prozent liegt, hält sie dennoch für „unfassbar gut“.

„Die Motive der Bremer unterscheiden sich zwischen den beiden Wahlen kaum“, sagt der Politologe Probst. „Die Grünen haben einen Regierungsauftrag in Bremen bekommen und auch ein gutes Ergebnis in Europa eingefahren.“