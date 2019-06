Ein möglicher CO2-Preis, ob als Steuer, Abgabe oder Emissionshandel, soll den Ausstoß von Treibhausgasen verteuern und damit klimafreundliche Technologien fördern. (Martin Gerten/dpa)

Die Vorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hat sich für die Schaffung eines Fonds für nationale Klimaprojekte ausgesprochen. "Wir stehen mit der Klimakrise vor einer Generationenaufgabe. Im Vergleich zur deutschen Einheit sogar noch größer, weil wir weniger Zeit haben und schneller massive Investitionen brauchen", sagte Göring-Eckardt der "Bild am Sonntag". "Wir können das nicht einfach nebenbei aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Wir wollen deshalb einen Klimafonds, aus dem alle nationalen Klimaprojekte finanziert werden." In den kommenden Wochen wolle ihre Fraktion ein Finanzierungskonzept vorlegen. Ob der Klimafonds sich rein über neue Schulden oder auch über Abgaben und Steuererhöhungen finanzieren soll, ließ Göring-Eckardt dem Bericht zufolge offen. "Klar ist: Die Klimakosten müssen künftig gebündelt werden - vom Bau über Umwelt und Wirtschaft bis hin zum Verkehr. Wir müssen transparent machen, was die Kosten sind, wenn wir nichts tun, und wie wir die Vorbeugung finanzieren."

CO2-Ausstoß muss etwas kosten

Bereits am Samstag hatten die Grünen sich zum Thema Klimaschutz geäußert. In der Debatte um einen CO2-Preissagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock auf einer Delegiertenkonferenz der Thüringer Grünen in Erfurt: "Wer Kohle verbrennt, muss einen Preis zahlen." Sie kündigte entsprechende Initiativen der Grünen im Bundestag an. Ein CO2-Preis, ob als Steuer oder Abgabe, soll den Ausstoß von Treibhausgasen verteuern und damit klimafreundliche Technologien fördern. Die Bundesregierung lässt derzeit verschiedene Konzepte prüfen.

"Klimaschutz ist auch eine soziale Frage, und der stellen wir uns", sagte Baerbock. Menschen, die nicht so viel Geld hätten, würden besonders unter den Klimafolgen leiden. Sie wohnten oft an stark befahrenen Straßen oder könnten sich keine Versicherung gegen Hochwasser für ihr Häuschen leisten. Die Grünen-Chefin zollte ihren Thüringer Parteikollegen Anerkennung, dass sie in der rot-rot-grünen Landesregierung dafür gesorgt hätten, dass Thüringen das erste Bundesland mit eigenem Klimagesetz sei. (dpa)

Mehr zum Thema Klimawandel Kohleausstieg: Die Menschen in der Lausitz zweifeln 17 Milliarden Euro für den Kohleausstieg – aber wie viel davon kommt wirklich an? Die AfD ... mehr »

++ Diese Meldung wurde um 10.09 Uhr aktualisiert. ++