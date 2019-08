An der Braunkohleverstromung hat die Politik viel zu lange festgehalten. Nur die Grünen fordern seit Jahren einen Strukturwandel in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz. Unser Foto zeigt den Braunkohletagebau Jänschwalde. (Patrick Pleul/dpa)

Viele Politiker von SPD, CDU/CSU und FDP setzen neuerdings auf Klimaschutz. Manchen von ihnen kann es gar nicht schnell genug gehen, mit immer neuen Vorschlägen von den Versäumnissen der Vergangenheit abzulenken. Ein schönes Beispiel dafür ist die Braunkohleverstromung, an der die Politik viel zu lange unbeirrt festhielt und die Menschen in den Revieren in falscher Sicherheit wog. Einzig die Grünen fordern seit Jahren einen Strukturwandel in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz.

In vier Wochen wird in beiden Bundesländern abgestimmt, Ende Oktober auch in Thüringen. Dann wird sich zeigen, wem die Wähler glauben. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass der traditionelle Programmkern der Grünen – die Umwelt- und Klimapolitik – bei den Wahlen in Ostdeutschland erstmals helfen wird. Bislang war Deutschland für die Partei ein gespaltenes Land. Im Westen eilte sie von Erfolg zu Erfolg, in Mecklenburg-Vorpommern, der bisher letzten Landtagswahl im Osten, flog sie hingegen in hohem Bogen aus dem Landtag. Auch bei der Bundestagswahl 2017 blieben die Grünen in den ostdeutschen Flächenländern unter fünf Prozent, mit Ausnahme von Brandenburg.

Jetzt kommt die Partei, die ja mit vollem Namen in Erinnerung an die friedliche Revolution in der DDR „Bündnis 90 / Die Grünen“ heißt, dem Osten so nahe wie während des politischen Aufbruchs vor 30 Jahren. Damals, im Sommer 1989, war die unerträgliche Umweltzerstörung eine wesentliche Triebfeder vieler Oppositioneller. Der Zusammenschluss der Bürgerrechtsbewegungen der späten DDR bildete das Bündnis für die erste freie Volkskammerwahl 1990. Doch diese ostdeutschen Bezüge sind rasch verloren gegangen, haben sich sogar ins Gegenteil verkehrt. Den meisten Menschen zwischen Wismar und Weimar gelten die Grünen als Westpartei. Sie wurden bislang als elitär, überheblich und wohlhabend wahrgenommen. Viele Ostdeutsche hingegen fühlen sich noch immer als Deutsche zweiter Klasse mit großem Nachholbedarf in Sachen Konsum.

Grüne im zweistelligen Bereich

Doch nicht nur beim Aufstieg der rechtsnationalen AfD zeigt sich, wie dynamisch politische Entwicklungen im Osten verlaufen können. Heute sehen die jüngsten Umfragen zu den bevorstehenden Landtagswahlen die Grünen zwischen 15 und 17 Prozent in Brandenburg, zwischen 10 und 12 Prozent in Sachsen und in Thüringen zwischen 11 und 12 Prozent. Der Höhenflug hat Gründe. Der extreme Dürresommer im vergangenen Jahr, die aktuellen Hitzerekorde, die Debatten um Klimaschutz, Plastikabfälle, Energie- und Verkehrswende machen vielen Menschen Angst. Mögen die Grünen in der Vergangenheit mit dem erhobenen Zeigefinger in Umweltfragen oft den Spielverderber gegeben haben – ihre Glaubwürdigkeit wird von den aktuellen Ereignissen bestätigt.

Während die einst stabilen Markenkerne von CDU (Wirtschaft) und SPD (soziale Gerechtigkeit) bröckeln, haben die Grünen den ihren eher gestärkt. Auch der Erfolg der im Osten vom rechtsextremen „Flügel“ geprägten AfD motiviert mehr Menschen, sich politisch zu engagieren. Insbesondere in der Flüchtlingspolitik wurden die Grünen – viel stärker als Linke und SPD – als Gegenpol zur AfD angesehen. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Grünen die höchsten Mitgliederzuwächse im Osten – beispielsweise 26 Prozent in Brandenburg und 23 Prozent in Sachsen. Trotzdem reichen die Ost-Grünen bei weitem nicht an die Stärke der West-Landesverbände heran. Dabei resultiert die Schwäche auch aus den demografischen Strukturen: Seit der Einheit leiden sie darunter, dass ein Teil ihrer Klientel den Osten verlassen hat, vor allem jüngere, gut qualifizierte Menschen. Die verbliebenen städtischen Milieus wie Lehrer und Sozialarbeiter, die im Westen oft im grünen Lager zu finden sind, waren im Osten lange auf die Linke fixiert.

Jetzt schaffen es die Grünen erstmalig, aus ihrem Nischendasein auszubrechen – was sich auch am breiten Kandidatenspektrum für die Wahlen zeigt. Erfolg macht attraktiv. Und der wird noch gesteigert durch jene Schlüsselrolle, die der Partei in Ostdeutschland zufällt. Denn für eine Regierungsbildung ohne die Rechtsaußen sind die Bündnisgrünen voraussichtlich in allen drei Ländern unverzichtbar. Letztlich wird es der Wahlmarathon im Herbst sein, der über ihr künftiges bundesweites Abschneiden mit entscheidet. Um dauerhaft als mehrheitsfähige Partei zu gelten, benötigen die Grünen auch im Osten Ergebnisse im zweistelligen Bereich. Nur dann werden sie nicht weiter als Klientelpartei wahrgenommen.