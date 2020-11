Teilnehmer der "Querdenken"-Demonstration auf dem Augustusplatz in Leipzig. (Sebastian Kahnert / dpa)

Sind jetzt die Richter die Schuldigen? Vornehmlich jene am Oberverwaltungsgericht Bautzen, welche die „Querdenker“-Demonstration am Samstag durch die Leipziger Innenstadt genehmigten? Unter Auflagen, wohlgemerkt. Nach einem Auflösungsversuch durch die Polizei endete sie in Chaos und Krawall. Sind die Richter die Verantwortungslosen, die Realitätsfernen, die den Staat zur „Kapitulation“ gezwungen haben?

So scheint es, wenn man die empörten Äußerungen des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung liest, immerhin amtierender Präsident des Deutschen Städtetages. Oder jene von Jörg Radek, Vize der Gewerkschaft der Polizei. Der mahnt im Nachhinein die Richter, „sich nicht länger vor den Karren der sogenannten Querdenker-Bewegung spannen zu lassen“. Für einen Interessenvertreter mag das verständlich sein, aber für einen prominenten Vertreter der Exekutive ist es auch gewagt, um nicht zu sagen: unverschämt. Ja, die Polizei muss die Vorgaben von Gesetzgebern und Gerichten umsetzen, nicht umgekehrt – zumindest in einer Demokratie ist das so. Und in einer solchen finden Demonstrationen auch dort statt, wo sie wahrgenommen werden. Unliebsamen Protest an den Stadtrand verbannen zu wollen, wo ihn möglichst keiner sieht, das kannte man bislang eher aus Moskau.

Polizei steht in der Pflicht

Gerichte haben auch nicht darüber zu befinden, ob die Teilnehmer einer Demonstration nun überwiegend Wirrköpfe, Chaoten oder sonst wie intellektuell Minderbemittelte sind. Selbst wenn eine Eskalation droht, ist das zumeist kein Verbotsgrund, weil das Recht auf Versammlung und freie Meinungsäußerung ein sehr, sehr hohes Gut ist. Ein Grundrecht eben, das im Zweifel auch seinen Preis hat. Das kennt man aus Dutzenden rechtsradikaler Aufmärsche, bei denen regelmäßig Zoff mit linken Gegendemonstranten in der Luft liegt. Dazu muss man kein Jurist sein, das kann auch ein gelernter Religionslehrer wie Herr Jung wissen. Und ein Polizeihauptkommissar wie Herr Radek sollte ohnehin gelernt haben, dies zu akzeptieren und zu respektieren.

Damit ist das Verhalten der Demonstranten keineswegs entschuldigt oder gar gebilligt. Im Gegenteil: Sie haben das hohe Gut der Versammlungs- und Meinungsfreiheit schändlich missbraucht. Der massenhafte Verzicht auf Schutzmasken und Abstand ist nichts als dumm-dreiste Verachtung des Gemeinwesens. Und die Gewalt gegen Andersdenkende, Polizisten, Medienvertreter ist schlicht inakzeptabel. Aber auch hier steht die Polizei in der Pflicht, genau dafür ist sie mit dem Gewaltmonopol des Staates ausgestattet. Die Exekutive darf die Dinge nicht einfach aus Furcht vor der Konfrontation laufen lassen – wie sie es in Leipzig aber getan hat, um danach rechtfertigend Richterschelte zu üben.

Mindestens ebenso peinlich sind manche politischen Reaktionen. Wenn die linke Opposition in Sachsen nun die Entlassung des CDU-Innenministers fordert, kann man das noch unter Tagesgeschäft verbuchen. Die Bundespartei geißelt jedoch zudem „die Überforderung mit der Aufgabe, die aggressiven Querdenken-Demonstranten in Zaum zu halten und die Sicherheit von Presse und Gegendemonstranten zu gewährleisten“.

Damit hat sie ja sogar recht, allerdings ist die Linke bislang nicht als Streiterin für eine durchsetzungsstarke und wohlgerüstete Polizei aufgefallen. Folglich verschweigt sie vornehm, dass Linksradikale im Stadtteil Connewitz genau diese „Überforderung“ der Leipziger Polizei nutzten, um selbst zu randalieren. Die linke Sorge um das Wohl der Medienvertreter endet auch spätestens, wenn es um rote Extremisten in besetzten Berliner Häusern geht.

CDU-Politikern wiederum fällt oft nicht mehr ein, als sich jegliche Kritik an der Polizei zu verbitten, weil man ja noch nicht alle Details kenne. Und SPD-Chefin Saskia Esken verspricht schon mal vollmundig, ein neues Infektionsschutzgesetz zu beschließen, das Demonstrationen in dieser Größe verhindern werde. Das klingt eher nach einem sicheren Rezept, noch größere und gewalttätigere Demonstrationen gegen das „Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ – so der pompöse amtliche Titel – hervorzurufen.