Was kommt dabei heraus, wenn man niemandem wehtun will und deshalb versucht, Kreise zu quadrieren? Das neue Grundsteuer-Reformmodell von Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Dass er niemandem wehtun will, hat triftige Gründe: Seine SPD steckt in der Krise. Sie will ihr mit einer Art Rückbesinnungsoffensive begegnen. Deshalb versucht die Partei, darauf zu achten, dass der sogenannte kleine Mann und die kleine Frau nicht unter der Reform leiden müssen.

Konsequent beherzigt hat Scholz das nicht. So konnte er sich nicht dazu durchringen, Eigentümern alleine die Grundsteuer aufzuerlegen, ohne Möglichkeit, sie auf kleine Mieter umzulegen. Dabei wäre das angesichts des derzeitigen Markts ziemlich sozialdemokratisch. Vielmehr sieht Scholz den Ausweg in einer Mixtur aus den beiden vorgeschlagenen Modellen (Berechnung nach Größe oder Wert der Grundstücke) und der schlichten Gleichung: Individuell ist gerecht.

Die Grundsteuer à la Scholz würde Wohnung für Wohnung berechnet, auf der Grundlage von Nettokaltmiete, Wohnfläche, Baujahr, Grundstücksfläche und Bodenrichtwert. Der Dreisatz und ein Bierdeckel reichen dafür nicht. Nun ist es keine große Kunst, an Scholz' Vorschlag herumzumäkeln. Das Problem ist vertrackt, die tatsächliche Ungerechtigkeit der derzeitigen Praxis wird durch eine neue, zumindest gefühlte, wettgemacht werden müssen – irgendwer wird mehr zahlen müssen als bisher. Ein Anfang wäre, das laut auszusprechen und später auch auszuhalten. Die Quadratur des Kreises ist schließlich noch nie geglückt.