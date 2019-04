Oppositionsführer Lopez befreit

Guaido kündigt Endphase seiner "Operation Freiheit" an

Es kommt Bewegung in den seit Monaten andauernden Machtkampf in Venezuela. Mit Hilfe des Militärs will der selbst ernannte Interimspräsident Guaido offensichtlich seinen Widersacher Maduro aus dem Amt drängen.