Um Menschen vor Masern zu schützen, müssten mehr als 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. Mit dieser Quote könnte man diese Erkrankung sogar ausrotten, weil sich keiner mehr anstecken kann. Deutschland ist in Bezug auf die Impfquoten allerdings auf den hinteren zehn Plätzen in Europa. In Bremen achten zum Beispiel Ärzte, Kitas und Gesundheitsämter auf den Impfschutz und beraten Eltern. Aber wir müssen noch besser werden: Bei der Masern-Mumps-Röteln-Impfung liegt in Deutschland die Quote vollständig geimpfter Kinder bei Einschulungsuntersuchungen mit 92 Prozent im Mittelfeld.

Masern sind weder harmlos, noch eine Kinderkrankheit. Gerade bei ungeimpften Erwachsenen gibt es schwere Verläufe mit Folgeschäden oder Tod, zum Beispiel nach Hirnentzündung oder Lungenentzündungen. Eine besondere Form der Hirnentzündung kann sogar Jahre nach der Masernerkrankung auftreten. Demgegenüber ist die Impfung harmlos und sicher.

Deshalb sind die Einwände sogenannter Impfgegner unverständlich und auch unbegründet. Gerade konnte eine große Untersuchung an 650 000 Kindern in Dänemark erneut widerlegen, dass die Masern-Mumps-Röteln-Impfung Autismus auslösen würde. Dies wurde in einer Studie an zwölf Kindern aus dem Jahre 1998 behauptet, die zwar wegen schwerwiegender Fehler zurückgezogen werden musste, aber weiterhin von Impfgegnern benutzt wird.

Kindern wird wichtiger Schutz vorenthalten

Leider ist den Impfgegnern nicht bewusst, dass sie ihren Kindern einen wichtigen Schutz vorenthalten. Bei einer Impfung wird ein natürlicher Vorgang des Körpers genutzt, der durch den Kontakt mit dem Impfvirus wie bei einer „echten“ Infektion Abwehrzellen gegen das Virus bildet. Dabei führt das Impfvirus nicht zu der Erkrankung. Es können aber ganz milde Symptome entstehen, die Ausdruck der erwünschten Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Impfvirus sind. Bei einem späteren Kontakt mit dem Wildvirus wirken diese durch die Impfung gebildeten Abwehrzellen wie ein Abwehr-Gedächtnis: Der vorschriftsmäßig geimpfte Mensch erkrankt nicht und hat damit auch kein Risiko von schweren Nebenwirkungen der Erkrankung.

Aber nicht nur die geimpften Menschen profitieren. Eine ausreichende Durchimpfungsrate würde die Ausbreitung der Erkrankung verhindern. Dadurch wären auch die wenigen Personen geschützt, die nicht geimpft werden können, weil sie krankheitsbedingt keine normale Immunabwehr haben und deshalb keine Abwehrzellen bilden können. Impfen ist also sowohl ein Selbstschutz als auch eine gute Tat für andere.

Zur Person

Unsere Gastautorin ist seit 2011 Präsidentin der Ärztekammer Bremen und leitende Oberärztin an der Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie im Klinikum Bremen-Mitte.