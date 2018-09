Es war eine Entscheidung, die irgendwie zu erwarten war. Der Deutsche Evangelische Kirchentag hat in der letzten Woche beschlossen, Vertreter der Alternative für Deutschland (AfD) nicht zum nächsten Protestantentreffen, das vom 19. bis 23. Juni in Dortmund stattfindet, einzuladen. Und die Begründung für diesen Beschluss klingt auf den ersten Blick auch einmal konsequent und nachvollziehbar.

Der Kirchentag sei „gegründet worden, um aus dem Unheil der nationalsozialistischen Herrschaft und dem weitgehenden Versagen der Kirchen zu lernen und ein Forum der Widerstandskraft zu entwickeln, die in der biblischen Botschaft begründet liegt“, argumentiert das vom Journalisten der Süddeutschen Zeitung, Hans Leyendecker, geleitete Kirchentagspräsidium. Deswegen sei in der Frage der AfD Deutlichkeit geboten. „Es gibt mittlerweile in der AfD einen fließenden Übergang zum Rechtsextremismus und Verbindungen zu verfassungsfeindlichen Netzwerken.“

Und mit all diesen Einschätzungen liegt der Deutsche Evangelische Kirchentag zunächst einmal sehr richtig: Die AfD entwickelt sich immer mehr zu einer rechtsextremistischen Partei, ihre Vertreter in den Parlamenten lassen kaum eine Gelegenheit aus, um ihre grobe Verachtung für die Demokratie zum Ausdruck zu bringen. Ja, es spricht sogar viel dafür, dass Vertreter der Alternative für Deutschland auf dem Kirchentag nichts, aber auch gar nichts zu suchen haben.

Und dennoch ist die Konsequenz, die die Verantwortlichen des Christentreffens aus dieser Erkenntnis ziehen, leider völlig verkehrt. Denn sie erlaubt es der Alternative für Deutschland, sich gegenüber ihren Sympathisanten als Märtyrer darzustellen. Keine Rolle beherrscht die Partei besser, als sich selbst als Opfer zu inszenieren. Als die ewig Ausgeschlossenen und zugleich die Stimme des Volkes, dessen Meinung von den Regierenden schlicht und einfach ignoriert wird. Oder, wie in so vielen Internetkommentaren immer wieder zu lesen ist: „Man wird es doch mal sagen dürfen...“

Deswegen ist die Entscheidung des Kirchentagspräsidiums letztlich ein Punkt für die AfD: Die Torhüter der Demokratie haben den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, und sind nach Hause gegangen. Denn natürlich: Eine auf dem Weg zum Rechtsextremismus befindliche Partei kann man nicht genau so behandeln, wie all jene Gruppen, die sich mitten im demokratischen Spektrum bewegen. Aber man muss sich trotzdem mit ihren Argumenten auseinandersetzen. Man muss sie stellen, auf Widersprüche aufmerksam machen. Man muss die geistige und geistliche Leere in den Programmen der Partei entlarven.

Der Katholikentag, der Anfang des Jahres in Münster stattfand, hat das übrigens geschafft: Als man den kirchenpolitischen Sprecher der AfD, Volker Münz, auf ein Podium mit der eloquenten Sozialdemokratin Kerstin Griese und den übrigen Kirchenpolitikern der Fraktionen setzte, war das Schwerstarbeit für alle Diskutanten.

Aber eine Arbeit, die sich gelohnt hat: Münz wurde mehr als einmal in all seinen Widersprüchen entlarvt. Genauso war es im Jahr zuvor, als auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin die Publizistin Liane Bednarz und der dortige Landesbischof Markus Dröge mit der damals noch zur AfD gehörenden Parteifunktionärin Annette Schultner diskutierten.

So eine Debatte stünde auch dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund gut zu Gesicht. Denn seit seiner Gründung wollte der Kirchentag bekanntlich immer auch ein „Stachel im Fleisch“ der Gesellschaft sein, wollte kritische Debatten anregen und führen, in der Kirche, aber auch darüber hinaus. So richtig es ist, dass die Entstehungsgeschichte des Kirchentags aus der Erinnerung an den Nationalsozialismus heraus verbietet, dass Rechtsextremisten dort unkommentiert ein Podium erhalten – so sehr versündigt sich die protestantische Laienbewegung deswegen an ihren eigenen Idealen, wenn sie auf eine kritische Auseinandersetzung mit der AfD verzichtet. Das gilt besonders in einer Zeit, in der die AfD in manchen Bundesländern stärkste Partei zu werden droht.

Gerade heute braucht es dringend eine Debatte über die Grenzen von Konservatismus und Rechtsextremismus, und darüber, wo Christen in dieser Frage stehen. Der Kirchentag könnte das Forum für solch eine Debatte bieten. Aber wer gerade solch eine Debatte ohne Vertreter der AfD führen will, muss sich am Ende selbst vorhalten lassen, dass er sie nicht umfassend und vollständig diskutieren kann.