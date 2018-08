Selten hat eine Sommerloch-Debatte für so viel Aufregung gesorgt. Der Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalelf lässt Emotionen hochkochen, aus einer Integrationsdebatte wird eine Rassismusdebatte, plötzlich steht Deutschland als Rassistenstaat am Pranger. Ein mehr als eindeutiger Beleg dafür, dass die Debatte aus dem Ruder gelaufen ist. Schon die Begrifflichkeiten offenbaren, wie hysterisch es dabei zugeht.

Munter wird da alles zusammengewürfelt. Begriffe wie Rassismus und Ausländerfeindlichkeit begegnen uns fast nur noch als Synonyme, genauso wie die Begriffe Migranten und Flüchtlinge (oder: Geflüchtete). Differenziert wird da nicht, im politischen Meinungsstreit ist das sowieso keine geschätzte Gabe.

Doch diese Hysterie verstellt den Blick auf das, was sich in Deutschland wirklich abspielt. Und zwar nicht erst seit dem Özil-Rücktritt oder dem Flüchtlingszustrom von 2015.

Vielleicht muss man die Sache einfach aus einem anderen Blickwinkel sehen. Vergessen wir mal für einen Augenblick den bösen Verdacht, die Deutschen seien tief im Innern eben doch keine guten Demokraten, sondern immer noch geborene Nazis. Und vergessen wir den Vorwurf rechter Verschwörungstheoretiker, ein systemhöriges Medienkartell diktiere die öffentliche Meinungsbildung.

Versuchen wir, Deutschland als Einwanderungsland zu sehen. Als Einwanderungsland mit seinen typischen Problemen. Die Loyalität der Zugewanderten zu ihrer neuen Heimat ist in solchen Gesellschaften immer ein Thema. Die Zweifel an Özils Bekenntnis zu Deutschland passen absolut in dieses Muster. Erinnert sei an die deutschen Auswanderer in Amerika. Konkret an die anti-deutsche Hysterie nach dem Kriegseintritt der Amerikaner gegen Deutschland im April 1917.

Umgekehrt ist auch Özils Distanzierung nicht ungewöhnlich. In der aktuellen Debatte haben Migrationsforscher darauf hingewiesen, dass die erste Zuwanderergeneration eher bereit ist, Diskriminierung klaglos zu erdulden. Anders als ihre Kinder oder Enkel, die bereits in der neuen Heimat aufgewachsen sind und sich oft genug zwischen allen Stühlen wiederfinden. Sogar dann, wenn sie Staatsbürger ihres Geburtslandes sind. Wie Özil, der als beruflich erfolgreicher Deutscher eigentlich gar kein Integrationsproblem haben dürfte. Ein fatales Identitätsdilemma.

Und das wird schon mal kompensiert durch eine Rückbesinnung auf das Herkunftsland der Eltern oder Großeltern. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Auch das ist kein gänzlich neuer Erfahrungswert. Für die Nazis waren die sogenannten Auslandsdeutschen relativ sichere Kantonisten. Gerade in der Fremde fühlten die sich besonders deutsch. Der NS-Chefideologe Alfred Rosenberg war so einer – eigentlich ein Baltendeutscher mit russischer Staatsangehörigkeit.

Interessant auch das genau gegenteilige Phänomen. Zu nennen wäre Akif Pirinçci, der türkischstämmige Schriftsteller, der mit islam- und migrantenfeindlichen Äußerungen immer wieder von sich reden macht. So etwas gibt es eben auch: Deutsche mit Migrationshintergrund, die sich als bessere Deutsche von Nachzüglern distanzieren.

Gut wäre ein bisschen weniger Hysterie. Ein bisschen mehr Nachsicht mit gesellschaftlichen Umbrüchen, die nun einmal ihre Zeit benötigen. Manch einer braucht offenbar länger für die Erkenntnis, dass es Menschen mit dunklerer Hautfarbe gibt, die gute und manchmal auch schlechte Deutsche sind. Dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, was es in Wahrheit ohnehin schon immer war. Man denke nur an die massenhafte Zuwanderung aus Osteuropa in den späten Jahren des Kaiserreichs. Und auch an die migrationsfreudigen alten Germanen.

Fatal nur, dass die deutsche Politik bis vor Kurzem die Augen davor verschlossen hat. Dass eine Asylgesetzgebung in Kraft ist, die einzig politische Gründe als legitimen Zuwanderungsgrund anerkennen will. Und damit all jene zum Lügen zwingt, die aus wirtschaftlicher Not nach Deutschland kommen, auf der Suche nach einer Lebensperspektive. Auf der Suche nach „life, liberty and the pursuit of happiness“, wie es in der US-Unabhängigkeitserklärung von 1776 heißt.

Lange genug musste man warten, bis sich die SPD die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz zu eigen gemacht hat. Denn nur so können Einwanderer auf eine faire Behandlung hoffen, kann Deutschland klare Erwartungen an seine Neubürger formulieren. Nur so kann Deutschland werden, was es schon längst ist – ein Einwanderungsland.