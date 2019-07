Der Vorsitzende des Sachverständigenrats Christoph M. Schmidt (M), steht zwischen seinen Kollegen (l-r) Volker Wieland, Achim Truger, Isabel Schnabel und Lars Feld bei der Vorstellung Sondergutachten zur CO2-Bepreisung. (Michael Kappeler/dpa)

Mit Gutachten ist es so eine Sache. Sie werden als akkurat gebundenes Werk von den entsprechenden Ministern meistens nur zweimal in die Hand genommen: Wenn sie die wissenschaftliche Expertise überreicht bekommen. Und wenn sie diese nach einer kurzen Anstandsfrist in ihren Schreibtischschubladen verschwinden lassen. Auf nimmer Wiedersehen.

Den Empfehlungen der Wirtschaftsweisen für die Einführung einer CO₂-Steuer und der Ausweitung des Emissionshandels ergeht es hoffentlich nicht so. Will die Bundesregierung wirklich eine Wende in der Klimaschutzpolitik, dann muss das jetzt vorgelegte Konzept Grundlage eines Masterplans sein.

Das Zeug dazu haben die Vorschläge, denn es geht um mehr als nur darum, Autofahren zu verteuern. Das wäre nicht nur viel zu kurz gegriffen, sondern auch sozial ungerecht. Die Strategie der Berater umfasst daher neben dem Verkehrs- und Gebäudesektor auch die Energiewirtschaft und die Industrie. Der Ausstoß von CO₂ muss teurer werden. Und damit die höheren Preise nicht die Bürger überfordern, braucht es Entlastungen an anderer Stelle. Jetzt ist die Politik am Zug.