Spricht sich für unbefristete Arbeitsverträge aus: DGB-Landeschefin Annette Düring. (Frank Thomas Koch)

Die Nachfrage an Fachkräften ist hoch. Trotzdem bleibt die Anzahl der Befristungen auf Rekordhöhe. Wie eine Untersuchung des DGB mit Daten der Bundesagentur für Arbeit ergab, war 2018 jede zweite sozialversicherungspflichtige Neueinstellung in Bremen befristet. Dies bedeutet nicht nur für die Beschäftigten erhebliche Unsicherheiten. Es erschwert auch die dringende Bindung von Fachkräften an Bremen und Bremerhaven und schadet der wirtschaftlichen Entwicklung der Region.

Befristungen bedeuten für die Betroffenen erhebliche Unberechenbarkeiten im Erwerbsleben. Sachgrundlose Befristungen sind 2018 erneut gestiegen – insgesamt sind es 23 000 Beschäftigungsverhältnisse. Sie werden dabei häufig missbraucht, um die Probezeit zu verlängern. Für Beschäftigte erhöht sich so der Leistungsdruck, damit sie über die Befristung hinaus weiterbeschäftigt werden. Krankheiten, Schwangerschaften, oder eine engagierte Betriebsratsarbeit werden dadurch zu Risiken. Hart erkämpfte ArbeitnehmerInnenrechte drohen so umgangen zu werden – mit Wirkung auf alle Beschäftigten.

Gerade zu Beginn des Berufslebens finden Befristungen besonders häufig statt. Beschäftigte unter 25 Jahre erhielten 2018 zu 60 Prozent befristete Arbeitsverträge. Ein guter Start in das Berufsleben wird so erschwert. Auch eine langfristige Lebensplanung ist durch die Befristung von Arbeitsverhältnissen kaum möglich. Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen haben einen schlechteren Zugang zum Wohnungsmarkt. Gerade in Städten wie Bremen, in denen die Mieten rapide steigen, bedeutet dies zusätzlichen Stress.

Fachkräfte sind so nur schwer an Bremen und Bremerhaven zu binden. Wer befristete Verträge angeboten bekommt, überlegt es sich zweimal, seinen Lebensmittelpunkt an die Weser zu verlegen. Dabei ist Bremen darauf angewiesen, Fachkräfte langfristig zu halten: Viele Branchen stehen vor einem radikalen Wandel, für den sie das Wissen und die Qualifikationen der Beschäftigten benötigen. Auch haushaltspolitisch und in Fragen des sozialen Zusammenhalts sind unbefristete Arbeitsverträge von besonderer Wichtigkeit.

Der DGB sieht daher dringenden Handlungsbedarf. Die Regierungsparteien in Bremen und im Bund haben in ihren Koalitionsverträgen vereinbart, den Missbrauch von jahrelangen Kettenbefristungen und sachgrundlosen Befristungen abzuschaffen. Hier muss die Regierung unmittelbar nach der parlamentarischen Sommerpause ansetzen, im Bund wie im Land. Denn Gute Arbeit heißt unbefristete Arbeit.

Zur Person

Unsere Gastautorin

studierte nach einer Ausbildung zur Erzieherin Diplom-Pädagogik in Bremen. Seit 2009 ist Düring Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Re-gion Bremen-Elbe-Weser.