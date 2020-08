Ein Bild, das um die Welt ging. Im September 2015 ließ sich Angela Merkel mit einem Flüchtling fotografieren. (Bernd von Jutrczenka)

Wir schaffen das. Es gab in der jüngsten deutschen Vergangenheit keinen Satz, der die Gesellschaft ähnlich stark emotionalisiert und gespalten hat. Drei simple Worte, ausgesprochen von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 31. August 2015, wenige Tage bevor sie entschied, die in Ungarn gestrandeten Flüchtlinge aufzunehmen. Merkel hat sich mit ihrer Wortwahl vor allem deshalb keinen Gefallen getan, weil ihr „wir“ auf eine Einigkeit abzielte, die es damals nicht gegeben hat und heute erst recht nicht gibt. Sie lag falsch mit ihrer Annahme, dass nur eine kleine Minderheit ihren Kurs nicht teilen würde. Mit ihren Worten und den konsequenterweise folgenden Taten hat Merkel etwas für sie Ungewöhnliches getan: sich angreifbar gemacht. Sie wird seitdem an einem Versprechen gemessen, das nie erfüllbar gewesen ist. Nach welchem Maßstab auch? Jetzt, zum fünften Jahrestag ihrer Aussage, gibt es zwar viele Bilanzen und Statistiken, über denen aber immer die Frage schwebt: Haben wir es geschafft? Eine unpräzise Frage mit vielen Auslegungsmöglichkeiten.

Durchwachsene Bilanz

Ja, die Wirtschaftsmacht Deutschland hat es – wenig überraschend – geschafft, die Zuwanderung finanziell zu verkraften. Letztlich waren sowohl die Flüchtlingszahlen als auch die Kosten lange nicht so hoch, wie oft vorausgesagt wurde. Und nein, ein zweites Wirtschaftswunder haben die Zuwanderer nicht bewirkt. Es gab und gibt Sprachprobleme und unzureichende Bildungsniveaus. Zwar hat die Hälfte der 2015 gekommenen Flüchtlinge einen Arbeitsplatz, aber häufig im Minilohnsektor. Die Bilanz nach fünf Jahren ist durchwachsen. Weder die euphorischen noch die apokalyptischen Prophezeiungen sind eingetroffen, vieles hat sich eingependelt und beruhigt.

Im Rückblick ist also alles halb so brisant, wäre da nicht die gesellschaftliche Spaltung, die anhält, obwohl die Flüchtlingskrise längst keine Krise mehr ist. Es ist unbestreitbar, dass Merkels Entscheidung im September 2015 den Aufstieg der AfD ermöglicht hat. Es ist aber müßig, jetzt darüber zu diskutieren, ob sie damals richtig gehandelt hat. Doch die Kanzlerin ist auch nicht unschuldig an der Wucht der damaligen Ereignisse. Zu einer Bilanz der Flüchtlingskrise gehört auch, dass die Bundesregierung klare Warnsignale ignoriert hat, lange bevor die Lage an den Grenzen eskalierte. Diese ernst zu nehmen, hätte Merkel wohl die drei folgenschwersten Worte ihrer Amtszeit erspart.