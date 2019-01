Hackerangriffe auf Hunderte deutsche Politiker - auch Bremer betroffen

Es hat offenbar Hackerangriffe auf viele deutsche Politiker gegeben. (123RF)

Laut einem Medienbericht des RBB sind offenbar Hunderte deutsche Politiker Opfer von Hackerangriffen geworden. Darunter sollen Mitglieder des deutschen Bundestages und der Landtage sein. Nach einer ersten Prüfung der fraglichen Dokumente durch den WESER-KURIER sind auch Bremens Bürgermeister Carsten Sieling oder die Bundestagsabgeordnete der Linken, Doris Achelwilm, betroffen. Von beiden wurdem zumindest einige Daten veröffentlich. Der RBB berichtet, dass sich die Angriffe gegen alle Parteien richteten, einzig die AfD sei nicht betroffen.

Über diesen Account wurden einige der Daten weiter verteilt. (Screenshot Twitter)

Unter den Opfern sind jedoch offenbar nicht nur Politiker, sondern auch Prominente, berichtet "Bild". So seien auch Daten von dem Bremer Moderator und Satiriker Jan Böhmermann sowie des Musikers Materia und der Band KIZ betroffen. Unter den Politiker sind unter anderem Grünen-Chef Robert Habeck, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein. Erste Untersuchungen der betroffenen Parteien haben wohl ergeben, dass die sich Hacker möglicherweise Zugang über das E-Mail-Programm Outlook verschafft haben.

Wer für den Hack verantwortlich ist und welche Absicht dahinter steckt, ist noch unklar. Geleakt wurden vor allem Kontaktdaten wie Handynummern und Adressen, aber auch zahlreiche persönliche und parteiinterne Dokumente wurden von den Angreifern ins Internet gestellt. Politisch brisante Dokumente sollen nach einer ersten Durchsicht nicht unter den Unterlagen sein.

Über den Account des deutschen Youtubers "Unge" wurde zumindest einige der Daten verbreitet - hier eine Rechnung mit der Adresse von Jan Böhmermann. (Screenshot Twitter)

Kurios ist, dass die Veröffentlichung bereits kurz vor Weihnachten in Form eines Adventskalenders auf einem Twitter-Account erfolgte. Auf dem Account werden seit Sommer 2017 immer wieder persönliche Daten von mehr oder minder prominenten Personen veröffentlicht. Er hat angeblich mehr als 16.000 Follower. Der Account gehört zu einer Internet-Plattform, der Betreiber soll sich in Hamburg befinden. Einiges bleibt noch rätselhaft an dem Angriff: So ist noch unklar, woher die Daten stammen. Außerdem ist es noch nicht ersichtlich, warum bis Donnerstag niemand von der Veröffentlichung auf Twitter Kenntnis genommen hatte.