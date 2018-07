Erika Steinbach, Vorsitzende der Stiftung Desiderius-Erasmus, auf dem Parteitag der AfD. (dpa)

Was schert mich mein Geschwätz von gestern – eine Haltung, für die es in allen etablierten Parteien Belege gibt. Exemplarisch sei die FDP genannt, die 2009 das Ministerium für Entwicklungshilfe abschaffen wollte und dann mit Dirk Niebel den Ressortchef stellte. So gesehen ist die AfD nun im Kreis der von ihr so verachteten etablierten "Systemparteien" angekommen. Im 2016 verabschiedeten AfD-Grundsatzprogramm werden parteinahe Stiftungen noch als "verfassungswidriges" Teufelszeug gegeißelt.

Nun hat die vermeintliche Alternative für Deutschland selbst eine Stiftung – natürlich nicht etwa wegen der winkenden Millionenförderung, sondern wegen der "Waffengleichheit" mit der etablierten Konkurrenz. Gäbe es an der AfD-Spitze auch nur ein Fünkchen Humor, müsste man hier einen Zwinker-Smiley setzen. So bleibt die Hoffnung, dass für den Namen des reaktionären Thinktanks weder der Humanist Erasmus von Rotterdam noch der liberalkonservative Friedensnobelpreisträger Gustav Stresemann missbraucht werden.

War sonst noch was in Augsburg? In der Sozialpolitik sind die AfDler weiter auseinander als CDU und CSU in der Asylpolitik. Das besitzbürgerliche Lager will die gesetzliche Rentenversicherung am liebsten abschaffen, während der rechtsnationale Revoluzzer Höcke den "solidarischen Patriotismus" propagiert. Zudem erleidet der Vorstand eine Niederlage beim Versuch, die Aufnahme von Mitgliedern direkt zu beeinflussen. Im Bemühen um eine "Festung Europa" wird das Liebeswerben um Österreichs feschen Kanzler Kurz von diesem kühl zurückgewiesen. Schließlich dient man sich auch noch der CSU als Juniorpartner in Bayern an. Nur weiter so, und die AfD wird bald zum Vogelschiss in der erfolgreichen, fast 70-jährigen Geschichte dieser Republik.