Acht Euro und ein paar Zerquetschte: Das ist für Hamburgs Stadtangestellte bald Vergangenheit. (dpa)

Die Beschäftigten der Stadt Hamburg und der zu ihr gehörenden Betriebe sollen in Zukunft einen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde erhalten. Das hat die Hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch auf Initiative der rot-grünen Regierungsfraktionen beschlossen. Die tarifliche Umsetzung des Mindestlohns könne auch schrittweise erfolgen, je nachdem wie groß der Abstand zu den derzeit gelten Stundenlöhnen sei, hieß es. Entsprechende Vereinbarungen sollen bis Anfang des Jahres 2020 geschlossen sein. Der rot-grüne Antrag erhielt auch die Stimmen von Linken und AfD, die FDP votierte dagegen, die CDU enthielt sich.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister einen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn in dieser Höhe gefordert. Sein Nachfolger in Hamburg, Peter Tschentscher (SPD), hatte sich dem vor kurzem angeschlossen.

Der bundesweite gesetzliche Mindestlohn liegt derzeit bei 8,84 Euro. Daneben gibt es höhere Mindestlöhne für bestimmte Branchen, der DGB listet etwa für das Elektrohandwerk 10,95 Euro auf und für die Pflegebranche 10,05 (Ost) beziehungsweise 10,55 Euro (West). (dpa)