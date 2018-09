Frank Horch (parteilos) gibt spätestens zum Jahresende sein Amt ab. Er will sich stärker um seine erkrankte Frau kümmern. (Charisius/dpa)

Er will sich stärker um seine erkrankte Frau kümmern: Hamburgs Wirtschafts- und Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) tritt nach mehr als sieben Amtsjahren zurück. „Nach einem längeren Abwägungsprozess habe ich mich entschieden, bis zum Ende des Jahres aus dem Senat auszuscheiden“, sagte der 70-Jährige am Donnerstag. Der Spagat zwischen familiärer Verpflichtung und Beruf sei inzwischen zu groß. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, aber unumkehrbar. Zur Nachfolge gab es noch keine Angaben. Ob Opposition, Gewerkschaft oder Wirtschaftsvertreter: Viele Seiten zollten Horch Respekt, wünschten seiner Frau und ihm viel Kraft und alles Gute für diese schwierige Zeit.

„Ich habe die Entscheidung von Frank Horch mit großem Bedauern, aber auch mit Verständnis aufgenommen“, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Horch sei mit großem persönlichen Einsatz und Erfolg Senator gewesen. Seine gute Vernetzung in der Wirtschaft, seine Integrität und Durchsetzungsstärke hätten ihn dabei ausgezeichnet. CDU-Fraktionschef André Trepoll bezeichnete es als „Zeichen menschlicher Größe“, dass Horch die Gesundheit seiner Frau über das Regierungsamt stelle.

In seiner Amtszeit hatte der Senator vehement den jahrelangen Kampf um die Elbvertiefung vorangetrieben. Aber auch neuen Technologien und der Digitalisierung war Horch sehr zugewandt. So holte er für 2021 den internationalen Weltkongress für Mobilität und Logistik nach Hamburg. Kritik musste der passionierte Segler zuletzt für seine Hafenpolitik einstecken. CDU, Linke und FDP forderten einen neuen Hafenentwicklungsplan, weil Hamburg gegenüber Rotterdam und Antwerpen an Umsatz verloren habe.

Für Tschentscher und dessen rot-grüne Koalition ist es ein schwerer Schlag. Horch war bereits unter Tschentschers Vorgänger Olaf Scholz Wirtschaftssenator. Mit Scholz hatte Horch immer ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. In der Wirtschaft war der Senator, der von 2008 bis 2011 Chef der Handelskammer war, hoch angesehen. „Frank Horch ist auch ein gelungenes Beispiel für den Wechsel eines parteilosen Unternehmers in den Hamburger Senat“, sagte der Präses der Handelskammer Hamburg, Tobias Bergmann. „Mit seinen Erfahrungen in der Wirtschaft war er ein Gewinn für die Politik in unserer Hansestadt.“

Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger erklärte: „Wir haben Frank Horch als hochkompetenten, offenen und guten Gesprächspartner kennengelernt, der neben den wirtschaftlichen Interessen der Stadt immer auch ein offenes Ohr für die Belange der Beschäftigten hat.“ Die Entscheidung von Horch sei keine leichte gewesen und verdiene Anerkennung, erklärten die FDP-Fraktionsvorsitzenden Anna von Treuenfels-Frowein und Michael Kruse.