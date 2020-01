Charme-Offensive in Istanbul zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Recep Tayyip Erdogan. (Tolga Bozoglu/DPA)

Angela Merkels zehnter Türkei-Besuch geriet über die Maßen harmonisch. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gab sich konziliant trotz tiefgreifender Streitpunkte. Die Bundeskanzlerin lächelte souverän alles hinweg, was das deutsch-türkische Verhältnis trüben mochte. Die Türkei will mehr Geld für den Flüchtlingspakt? Kann man möglich machen. Dutzende Deutsche sitzen im türkischen Knast? Jeder einzelne Fall wird geprüft. Die Sorgen der türkischen Zivilgesellschaft um Demokratie und Bürgerrechte? Am Katzentisch besprochen.

Die Kanzlerin fürchtet neue Flüchtlingsströme und freut sich, wenn Erdogan handzahm bleibt. Der surft außenpolitisch auf einer Erfolgswoge, die ihm innenpolitisch nutzt, weil er sich zu Hause als großer Staatsmann präsentieren und damit die Wirtschaftsprobleme vernebeln kann. Zudem setzt er auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ab Juli, um Visaerleichterungen und den Ausbau der Zollunion mit der EU zu erreichen. Der türkische Staatschef und die deutsche Kanzlerin wollten sich beim Treffen in Istanbul erkennbar nicht weh tun. Nervende Menschenrechtler stören da nur.