Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Vorstellung des freiwilligen Wehrdienstes. (Kay Nietfeld/dpa)

Der Wehrdienst light soll sympathisch rüberkommen. Der Arbeitgeber spricht die Bewerberinnen und Bewerber freundlich an, vermittelt den Eindruck persönlicher Wichtigkeit und stellt attraktive Arbeitsbedingungen in Aussicht. Hinter dem niedrigschwelligen Angebot verbirgt sich freilich eine globale Verschiebung und Verhärtung. Nach einigen Jahrzehnten der Friedenshoffnung will die Bundesregierung die Bundeswehr wieder besser aus- und aufrüsten. Das erscheint plausibel und nötig, denn der Druck auf Europa wächst und damit auf Deutschland. Die USA fordern, dass die Europäer mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen. China setzt seine Interessen zunehmend aggressiv durch. An den Grenzen des Baltikums und Polens drückt die russische Militärmacht.

Will Europa sicher sein und seinen Weg zwischen den Blöcken gestalten, geht an einer einsatzfähigen Bundeswehr kein Weg vorbei. Ihr werden mehr Kriegseinsätze wohl nicht erspart bleiben. Das müssen alle bedenken, sie sich mit dem Militär als Arbeitgeber einlassen.