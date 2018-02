Mikis Theodorakis, den alle in Hellas nur „Mikis“ nennen, ist renommierter Komponist. Er schrieb die Musik zum Kultfilm „Alexis Sorbas“ und machte so den Sirtaki weltberühmt. Außerdem ist er die Galionsfigur der Linken im Land. Obwohl Theodorakis seit Jahren an den Rollstuhl gefesselt ist, wirkte er am vorigen Sonntag quicklebendig wie ein junger Bursche. Mit unglaublich kräftiger Stimme schmetterte er auf dem Athener Verfassungsplatz in einer gut halbstündigen Rede Sätze in das Mikrofon, die sich vielen Griechen tief ins Gedächtnis eingraben werden.

„Uns regieren Nation-Nihilisten. Ich schäme mich nicht wie sie, mich zum heiligen Schatten unserer Vorfahren zu bekennen. Sie haben uns die Liebe und die Opferbereitschaft für unser Land gelehrt. (…) Ich bin ein Patriot, der sein Land liebt, kein Nationalist, sondern zugleich ein Internationalist, der alle Länder auf dieser Welt liebt. (…) Wir werden niemals den Namen Makedonien hergeben! Es gibt nur ein Makedonien! Makedonien war, ist und wird für immer griechisch sein.“ Pathos pur, mit 92 Jahren.

Hunderttausende Hellenen jubelten ihm zu. Es waren Nationalisten darunter, auch Popen und Verwirrte. Vor allem aber kamen bürgerliche Griechen, konservative oder sozialdemokratische, auch Linke und säkulare Humanisten, die vereint voller Inbrunst skandierten: „Makedonien ist griechisch!“ Fünf der aktuell acht Parlamentsparteien unterstützten die Großkundgebung. Präsent war nicht nur die Athener Opposition aus konservativer Nea Dimokratia, sozialdemokratischer Pasok und Zentrumspartei. Auch die nationalkonservativen Unabhängigen Griechen, seit Januar 2015 in Athen Juniorpartner in einer Links-Rechts-Regierung mit dem Bündnis der Radikalen Linken (Syriza), gaben sich ein Stelldichein.

Für Alexis Tsipras war der Massenprotest ein Desaster. Strategisch. Politisch. Ideologisch. Kommunikativ. Der griechische Ministerpräsident, zwar fast 50 Jahre jünger als Theodorakis, wirkt seither irgendwie viel älter. Schon im Vorfeld hatten Tsipras und seine Anhänger alle Protestler in einem Atemzug als Rechtsextreme, Faschisten und Neonazis diffamiert. Ferner rechnete die Polizei die Teilnehmerzahl drastisch herunter. Seither kursiert ein Witz in Athen, Thessaloniki, auf Korfu, Kreta und Rhodos: „Die Polizei möge bitte fortan auch die Stromzähler ablesen. So können wir Griechen viel Geld sparen.“

Der Anlass für den Protest: das Ringen zwischen Athen und seinem nördlichen Nachbarn Mazedonien, den am Peloponnes hartnäckig fast keiner so nennt. Und auch künftig so nicht nennen will. Seit Herbst ist plötzlich wieder Bewegung in die diffizile Sache gekommen. Die Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM), so der offizielle Name des Zwei-Millionen-Landes mit seiner Hauptstadt Skopje, soll im Juli beim nächsten Nato-Gipfel das 30. Mitglied der Verteidigungsallianz werden. Um das Nato-Ticket lösen zu können, muss der Nachbar Griechenland, schon seit 1952 Nato-Mitglied, grünes Licht geben. Dies verweigerte Athen bisher.

Seit in Skopje der gemäßigte Premier Zoran Zaev regiert, sei der Zeitpunkt günstig, machte die Nato – besser: die USA – der Regierung Tsipras unverhohlen klar. Und Tsipras spurte. Aus griechischer Sicht geht es nicht nur um die Änderung des Staatsnamens „Republik Mazedonien“. Gestrichen werden sollen zudem Passagen in der mazedonischen Verfassung, die Gebietsansprüche auf die griechische Provinz Makedonien hervorrufen könnten. Tsipras will dabei eine einvernehmliche Lösung mit Skopje. Aber auch für ihn kommt der Staatsname Mazedonien nur mit einem geografischen oder chronologischen Zusatz infrage. Notfalls könnte Tsipras eine knappe Mehrheit für einen Kombi-Namen für den Nachbarn im Athener Parlament zusammentrommeln. Nur: So würde er sich innenpolitisch auf extrem dünnem Eis bewegen. Dass Tsipras in der sensiblen Namensfrage die Meinung der Griechen völlig ignoriert, hat den Volkszorn geschürt. Ein Referendum darüber lehnt er ab.

Lässt Alexis Tsipras in der heiklen Causa Mazedonien nicht locker, wovon auszugehen ist, kann es über kurz oder lang nur einen Ausweg geben, den der Ministerpräsident bis zum September 2019 (dem turnusgemäß nächsten Wahltermin) verhindern wollte: vorgezogene Wahlen und zuvor eine Gegenoffensive gegen die von ihm so ungeliebten Patrioten – mit allen Mitteln. Tsipras, der geborene Hasardeur, muss aufs Ganze gehen. Und das wird er tun.