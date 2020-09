Im israelisch-palästinensischen Konflikt kommt es immer wieder zu Gewalt. (Mahmoud Khattab/dpa)

Der Umgangston wird rauer und rauer. Überall auf dem Planeten. Vor allem in den sozialen Medien wird mit Ausdrücken um sich geschmissen, die man früher nicht mal zu denken wagte, geschweige denn aussprach oder schrieb. Heute regiert oft der blanke Hass. Hemmungslos, schonungslos, schamlos. In der zunehmend polarisierten Öffentlichkeit dominiert vor allem jenes Denken, das Zweifel nur an den Positionen der anderen, aber nicht an den eigenen zulässt.

Und alles, was nicht der eigenen Position entspricht, wird gehasst. Während früher Drohungen noch anonym verschickt oder verschlüsselt kommuniziert wurden, werden sie heute zum Teil offen mit Namen und Adressen versehen. Der Hass und sein Ausdruck sind gesellschaftsfähig geworden. Daraus entstehen Rassismus, Fanatismus und Demokratiefeindlichkeit.

Im Nahen Osten dominiert der Hass seit Langem die Gesellschaften. Er entspringt aus dem Gefühl der Ohnmacht gegenüber der sozialen und politischen Wirklichkeit.

Bist du nicht für mich, bist du gegen mich

Der Kern des Hasses dort ist der jahrzehntelange Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis, ein Brand, der fortwährend schwelt und kein Ende findet. Er polarisiert die Menschen wie kein anderes Thema. Ist man für Israel, ist man automatisch gegen die Palästinenser und umgekehrt, so die gängige Haltung. Oder allgemeiner ausgedrückt: Bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Nach diesem Motto leben und handeln inzwischen aber auch viele außerhalb der Region.

Mit dem einstigen US-Präsidenten George W. Bush und dem Einmarsch der US-Truppen in den Irak 2003 kam diese Erkenntnis aus dem Westen zurück in den Nahen Osten und bestätigte die dort Lebenden. Die deutsche Publizistin und Philosophin Carolin Emcke versucht mit ihrem Buch „Gegen den Hass“, das 2016 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, eine Erklärung für ein Phänomen zu finden, das für viele in den westlichen Ländern bis dahin unvorstellbar war und jetzt schockiert. Die traurige Wahrheit aber: Im Nahen Osten gehört der Hass schon lange zum Alltag.

Wie sehr dieser Hass zum Exzess werden kann, hat die Terrormiliz Islamischer Staat jüngst auf grausame Weise vorgeführt. Eine Erklärung dafür, wie Menschen dazu gebracht werden können, andere zu töten, ist Hass. Es sind die Raster des Hasses, die Menschen ohne zu zögern Kinder, Frauen und Männer foltern und ermorden lassen.

Doch Vorsicht, diese Sichtweise birgt die Gefahr einer Trivialisierung der Gewalt, wie der US-Analytiker Will McCants vom Brookings Institute in den USA zu bedenken gibt: „Als ob der Terror des IS eine Art Naturgesetz des Nahen Ostens wäre, als ob der islamistische Terror einem Automatismus folgte und keinen Ursprung hätte.“ Doch Hass und Gewalt, auch islamistischer Hass und Gewalt, sind nicht einfach da. Sie ergeben sich nicht aus dem Islam. Sie sind nicht muslimisch. Sie werden gemacht.

Der Hass des IS ist zunächst einmal ein Gleichmacher, schreibt Carolin Emcke in ihrer Analyse: „Es werden fast alle aufgerufen, sich der Avantgarde des Dschihad anzuschließen.“ Egal ob Jung oder Alt, Mann oder Frau. Ihre Hautfarbe spielt keine Rolle und auch nicht ihre soziale Herkunft.

Das erklärt die Anziehungskraft – auch auf muslimische Europäer, die sich nirgendwo zugehörig und nirgendwo als Teil einer historischen Aufgabe begreifen. Es ist der Sog, der sie bewegte, in den Dschihad zu ziehen, zu morden, zu foltern, zu töten. Es ist ein dualistisches Weltbild, das nur das absolut Böse und das absolut Gute kennt. Jedes Dazwischen, jede Differenzierung, jede Ambivalenz fehlen. Nichts ist dem IS so zuwider wie Meinungsvielfalt in jeglicher Hinsicht. Parallelen zu den neuen Rechten in Europa sind nicht von der Hand zu weisen.