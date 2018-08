Für die Hamburger Werft Blohm+Voss, wäre der Zuschlag für den größten Rüstungsauftrag der deutschen Marine-Geschichte ein Hauptpreis. (Marcus Brandt/dpa)

Noch mal gut gegangen für den deutschen Überwasserschiffbau: Denn egal wer von den beiden übrig gebliebenen Bieter-Konsortien den Zuschlag für den größten Rüstungsauftrag der deutschen Marine-Geschichte bekommt, es wird ein Hauptpreis, weil entweder komplett alles oder ein Großteil an Bau und Entwicklung für die Mehrzweckkampfschiffe in Deutschland stattfinden. Es hätte anders kommen können: Denn der Auftrag wurde erstmalig europaweit ausgeschrieben.

Deutschland ist damit die einzige Nation, die nicht einfach einen solchen Auftrag frei an heimische Werften vergibt. Was dahinter steckt, hat sicherlich Charme: Es bestand die Hoffnung, einen Anbieter zu finden, der auch zum vereinbarten Zeitpunkt die gewünschte Qualität abliefert. Damit hatten sich deutsche Werften in der Vergangenheit ab und zu mal schwergetan. Ob ausländische Werften verlässlicher sind? Nein. Auch da kommt es bei komplexen Neubauten immer wieder zu Nachbesserungen. Insofern kann künftig auf solche Verfahren verzichtet werden. Zumal es sich beim Überwasserschiffbau auch um eine Schlüsseltechnologie handelt.