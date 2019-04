Es sieht so aus, als ob auch May verstanden habe, dass eine für ihr Land vertretbare Lösung nicht allein mit innerparteilichen Taktikspielchen zu erreichen ist. (House of Commons,/PA Wire/dpa)

Theresa May wird nicht auf Freundlichkeiten und ein Entgegenkommen hoffen dürfen, wenn sie am Mittwoch zum nächsten Brexit-Gipfeltreffen nach Brüssel kommt. Es gibt kaum jemanden aus den Reihen ihrer Amtskollegen, der ihr nicht vorhält, erst jetzt zu tun, was jeder andere wohl längst getan hätte: sich mit der Opposition an einen Tisch zu setzen und eine Art nationalen Konsens herzustellen.

Dennoch hat man in Brüssel die Emotionen der Verärgerung und der abweisenden Kühle in den Hintergrund gestellt. Auch in der EU weiß man: Es ist nicht wichtig, wann der Brexit kommt, Hauptsache es wird kein ungeregelter. Zwar pocht die Union weiter auf den Deal, der ja auch Mays Unterschrift trägt. Aber der Brexit-Zeitpunkt ist bestenfalls zweitrangig, wenn dieser Prozess der Ablösung nur auf guten Füßen stehen würde.

Bundeskanzlerin Merkel hatte deshalb Recht, als sie beim jüngsten Spitzentreffen sagte, die EU werde „bis zum letzten Tag um 23 Uhr alles versuchen, um eine Einigung“ hinzubekommen. Nun sieht es endlich so aus, als ob auch May verstanden habe, dass eine für ihr Land vertretbare Lösung nicht allein mit innerparteilichen Taktikspielchen zu erreichen ist.