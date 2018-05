Die „Europäische Kulturhauptstadt Bremen“ war im Jahr 2004 ein realistisches Ziel. Mit einem enormen Engagement, das sehr viele Bereiche der Bremischen Stadtgesellschaft einbezogen hat, wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der die künstlerischen und kulturellen Ressourcen als Wirkkräfte für eine originelle Stadtentwicklung gesehen hat. Dieser Prozess war nicht in erster Linie ein verlockendes Marketinginstrument, sondern ein Verfahren zur Mobilisierung von Ideen und interdisziplinären Prozessen. Bedauernswerterweise wurde Bremen nicht zur Kulturhauptstadt gekürt. Anstatt die Kunst- und Kulturstadt als Hauptsache weiter zu betreiben, wurde dieses breit aufgestellte Verfahren eingestellt und die Kulturförderung, insbesondere in den freien Einrichtungen, aufgrund des „Haushalt-Notlage-Status“, auf das Nötigste konserviert.

Damit haben die Künste und die Kultur auch ein Stück weit ihren Echoraum im städtischen Diskurs eingebüßt. Resonanz und Reflektion sind jedoch die Verstärker für die Kräfte des Künstlerischen. Wenn wir davon ausgehen, dass die These der Wirksamkeit der Künste im Prozess der kommunalen Stadtentwicklung weiterhin gültig ist, ist es wichtig, auch im Hinblick auf die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen die „Kulturstadt“ auf einen der ersten Ränge in der Entwicklung der Stadtgesellschaft zu heben. Künstlerinnen und Künstler bringen eine eigene Denkstruktur ein – eher assoziativ statt linear, und interdisziplinäre Kooperationen sind der Nährboden echter Innovation.

Ob eine Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 in der kurzen Frist die richtige Wahl ist, wage ich zu bezweifeln. Andere Städte in der Republik, wie zum Beispiel Stuttgart oder Mannheim, haben ein „Zukunftslabor Kultur“ etabliert. Kultur als Faktor der Stadtentwicklung meint hier Kultur als Katalysator für Lebensqualität, weil sie dafür eintritt, dass sich Diversität, Toleranz, Verständigung und Partizipation ausdrücken können.

Wir sollten hier anknüpfen und der Bremer Zukunftskommission eine Futurologenwerkstatt zur Seite stellen! Was könnten wir Besseres tun, als Zukunftsbilder zu entwerfen und dabei künstlerische Verfahren auszuprobieren, die über die Fantasie wirken und so Zugang zu anderen Vernunfts- und Wissensgegenden haben? Seit 2004 hat sich die Stadt verändert, vielerorts wirken neue Akteurinnen und Akteure, auch in der Kulturszene sind neue Initiativen und Formate entstanden. Wenn hier die Idee der „Hauptsache Kunst- und Kultur“ überzeugt, kann sich der nötige Rückenwind einstellen. Nur: „Was Ihr nicht tut mit Lust, gelingt Euch nicht.“

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist Kulturwissenschaftlerin und leitet die Bremer Shakes­peare-Company. Sie ist Mitglied im Vorstand von Stadtkultur, dem Verband der freien Bremer Kultureinrichtungen.