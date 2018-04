Viele haben wohl schon auf den Moment gewartet, an dem Emmanuel Macrons Erfolgssträhne reißen würde. Seit seiner Wahl schien dem französischen Präsidenten auf geradezu spielerisch wirkende Weise und in Rekordzeit zu gelingen, Frankreich auf Reformkurs zu bringen. Im Schnellverfahren ließ er die Arbeitsmarktliberalisierung umsetzen. Die aufkeimende Protestwelle verpuffte erfolglos – Macron hatte eines seiner wichtigsten Wahlkampfversprechen umgesetzt.

Die nun anstehende Bahnreform dagegen war so nicht angekündigt. Daher könnte nun der kritische Moment kommen, in dem sich Emmanuel Macron ­Hindernisse in den Weg stellen. Noch steht die Widerstandsbewegung an ihrem Anfang, und ob sie darüber hinaus kommt, ist ungewiss. Den Bahn-­Gewerkschaften ist es bislang nicht gelungen, ihre Anliegen nachvollziehbar zu erläutern.

Trotzdem fühlen sich bereits alle bestärkt, die dem Präsidenten einen profitorientierten, ja „neoliberalen“ Kurs auf Kosten des Sozialstaates vorwerfen. Er muss aufpassen, dass sich infolge seiner Hauruck-Methode die Stimmung im Land nicht gegen ihn wendet.