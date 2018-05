Mehr Rentner, weniger Beitragszahler – das erfordert Korrekturen am Rentensystem. Die Regierung plant mehrere Reformen. (dpa)

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil verspricht Tempo: Noch vor der Sommerpause will der SPD-Politiker einen ersten Gesetzentwurf für seine geplante Rentenreform vorlegen. Dabei werde es ihm darum gehen, sowohl das Rentenniveau als auch die Beiträge stabil zu halten. Es solle sichergestellt werden, dass bis 2025 das Rentenniveau auf dem Stand von 48 Prozent bleibt und der Beitragssatz von 18,6 Prozent nicht über 20 Prozent steigt, sagte der SPD-Politiker.

Dafür werde die Rentenkasse allerdings frisches Steuergeld benötigen, so Heil: „Wenn man Haltelinien hat und Leistungen verbessert, heißt das unweigerlich, dass wir einen stärkeren Steuerzuschuss brauchen.“ In der vorigen Legislaturperiode hatte es darüber Streit zwischen dem SPD-geführten Sozial- und dem CDU-geführten Finanzministerium gegeben. Inzwischen ist der SPD-Politiker Olaf Scholz Herr über den Bundeshaushalt, auch er hat sich allerdings zu einem ausgeglichenen Bundeshaushalt bekannt.

Aus der Unionsfraktion hieß es auf Anfrage, dass die Pläne von Minister Heil aus CDU/CSU-Sicht dem Koalitionsvertrag entsprächen. Kritik kam derweil von anderer Seite. So forderte Bundesbankpräsident Jens Weidmann zur längerfristigen Absicherung der Rente, das Eintrittsalter an die wachsende durchschnittliche Lebenszeit anzupassen – also hinauszuschieben.

Ein konstantes Renteneintrittsalter bei steigender Lebenszeit bedeute bei gleichbleibenden Renten, dass die jüngere Generation immer größere Lasten zu tragen habe, sagte Weidmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Deshalb hätten „so unterschiedliche Länder wie etwa Dänemark oder Italien Systeme eingeführt“, die den Renteneintritt richtigerweise mit der Lebenserwartung verknüpfen.

Verweigere sich Deutschland dem weiterhin, würden „die Arbeitskosten steigen, die Beschäftigung und die Wettbewerbsfähigkeit sinken“, sagte Weidmann weiter. Bereits vor Längerem war der damalige CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble mit diesem Vorschlag gescheitert. Derzeit wächst das Rentenalter stufenweise bis 2030 auf 67 Jahre.

Weitere Rentenreformen angekündigt

Doch es gibt auch Politiker, die die Schrauben in die andere Richtung drehen wollen: Weil sich zwar die Ausgaben für Renten laut Sozialministerium in den letzten 25 Jahren verdoppelten, ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt aber fast gleich blieb, sprach sich Linken-Politiker Matthias Birkwald gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland für eine Anhebung der Renten aus. Dies sei zwar nicht zum Nulltarif zu haben, „aber finanziell darstellbar“.

Sozialminister Heil kündigte unterdessen weitere Rentenreformen an: Im ersten Schritt würden Erwerbsminderungsrente und Mütterrente verbessert. Im zweiten Rentenpaket werde es 2019 um die Einbeziehung Selbstständiger in die Alters- und Grundrente gehen. Die Grundrente soll vor allem Frauen helfen, die gearbeitet, aber wenig verdient haben. „Zudem wird die Rentenkommission 2020 Vorschläge machen, wie wir das System langfristig sichern“, erklärte Heil. „Mein Ziel ist es, dass wir diese noch in dieser Legislaturperiode gesetzlich umsetzen.“

Die vom Bundeskabinett bereits eingesetzte Kommission soll Weichenstellungen für die Zeit nach 2025 erarbeiten. An ihrer Zusammensetzung kam Kritik vom Wirtschaftsverband Junge Unternehmer und von der FDP. Deren Rentenexperte Johannes Vogel bemängelte, dass die junge Generation unter 40 nicht darin vertreten ist.

Hintergrund ist, dass in den kommenden Jahren die Generation der Babyboomer schrittweise in Rente geht und zugleich die Menschen immer älter werden. Sprich: Es dürfte deutlich weniger Beitragszahler, aber mehr Rentner und längere Rentenbezugszeiten geben. Eine künftige stärkere Finanzierung der Rente aus Steuermitteln ist in der Koalition bereits anvisiert.

Geleitet wird das Gremium von der ehemaligen parlamentarischen Arbeits-Staatssekretärin Gabriele Lösekrug-Möller (SPD) und von Karl Schiewerling (CDU), ehemals Sozialexperte der Unionsfraktion. Die weiteren acht Mitglieder sind Vertreter aus Wissenschaft, von Sozialverbänden und der Politik, darunter auch der ehemalige Gesundheitsminister, Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU). Die konstituierende Sitzung soll am 6. Juni stattfinden.

Außerdem plant die Regierung, die regelmäßigen Mitteilungen zum individuellen Rentenstand für gesetzliche und private Vorsorge zu bündeln. „Mit Nachdruck arbeiten wir gerade an einer einheitlichen Versicherteninformation“, sagte Finanzminister Scholz. „Jeder Bürger soll auf einem Blatt Papier sehen können, was er aus der gesetzlichen Rente, aus einer Betriebsrente oder Pensionskassen und seiner privaten Vorsorge am Ende fürs Alter rausbekommt“, so Scholz weiter.