Seine Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, polarisiert: US-Präsident Donald Trump, hier an der Klagemauer im Mai 2017. (imago)

Daniel Jonas zeigt aus dem Fenster seines Wohnzimmers auf die kleinen amerikanischen und israelischen Flaggen zwischen Bäumen am Straßenrand. „Noch sind es nur Fahnen.“ Doch er hat Sorge vor dem, was kommt, wenn die US-Botschaft eröffnet ist. „Dass das wirklich das Umfeld in der Nachbarschaft verändert.“ Der 36-Jährige wohnt nur wenige Gehminuten von dem sandfarbenen Flachdachgebäude entfernt, das vom Konsulats- zum Botschaftsgebäude umgewandelt werden soll. Gemeinsam mit 19 anderen Anwohnern hat er dagegen eine Petition beim höchsten Gericht eingereicht – erfolglos.

Eine US-Delegation mit Vizeaußenminister John Sullivan will die Botschaft im Jerusalemer Stadtteil Arnona am Montag feierlich eröffnen. Es ist der 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels. Auch Präsidententochter Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner werden erwartet. Die Palästinenser haben zwar zum Boykott der Zeremonie aufgerufen; Medienberichten zufolge

haben die USA außer Vertretern Israels aber auch keine Diplomaten anderer Länder eingeladen. Bei der Feier geht es vor allem um viel Symbolik, denn die Botschaft ist nur eine Übergangslösung.

Anwohner Jonas berichtet von vielen Polizisten im Viertel, von verstärkten Kontrollen, von Menschen, die ihre Autos parken und jetzt ihre Papiere vorzeigen müssen. „Das ist ein Wohngebiet, aber plötzlich muss ich daran denken, meinen Ausweis mitzunehmen, wenn ich hier unterwegs bin.“ Er befürchtet, dass künftig kurzfristig Straßen gesperrt werden könnten, wenn etwa Staatsgäste zur Botschaft wollen.

Mit Protesten zur Eröffnung rechnet Israels Verteidigungsminister Avidgor Lieberman. Palästinenser haben eine Kundgebung in Ramallah im Westjordanland wegen des Tags der Nakba (Kata-

strophe) angekündigt: Dabei gedenken sie Hunderttausender, die nach der Staatsgründung Israels während des ersten Nahost-Krieges 1948 vertrieben wurden oder flohen. Einheiten der israelischen Polizei seien rund um die Botschaft im Einsatz, neue Überwachungskameras seien angebracht worden, um das Gelände zu kontrollieren, sagt ein Polizeisprecher.

US-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Dezember in einem historischen Alleingang Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt. In dem Zuge kündigte er die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem an. Der Schritt wurde international scharf kritisiert. In den Palästinensergebieten kam es zu Unruhen mit Toten und Verletzten. Die palästinensische Politikerin

Hanan Aschrawi kritisierte einen „verantwortungslosen und gefährlichen Schritt, der die Chancen auf Frieden, Stabilität und Sicherheit für unbestimmte Zeit zerstören wird“.

Sie warnte vor einem „religiösen Krieg“ in der Region und darüber hinaus. Auch der israelische Jerusalem-Experte Daniel

Seidemann sagte, mit der Entscheidung hätten sich die USA „für die Rolle eines fairen Vermittlers disqualifiziert“. Sie gebe Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu zu verstehen, dass er „weitermachen, Siedlungen ausbauen und geduldig warten kann, bis die Welt endlich nachgibt“.

Das Weiße Haus sieht das freilich anders. Äußerungen von Regierungsmitarbeitern lassen sich so übersetzen: Der Nahostkonflikt sei dermaßen festgefahren, dass die Aktion des Präsidenten wie das optimistische Öffnen eines großen Fensters zu verstehen ist. Trump selbst betont, mit der Anerkennung Jerusalems sei keine Aussage über umstrittene Grenzen verknüpft, die USA blieben dem Bemühen um Frieden für alle verpflichtet.

Israel hat den Ostteil Jerusalems im Sechs-tagekrieg 1967 erobert und beansprucht die gesamte Stadt als Hauptstadt. Die Palästinenser fordern hingegen Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen künftigen Staat

Palästina. Nach Ansicht der internationalen Gemeinschaft muss der Status Jerusalems in kommenden Friedensgesprächen zwischen Israel und den Palästinensern festgelegt werden.

„Als Israeli glaube ich, dass Jerusalem die Hauptstadt von Israel ist“, sagt Jonas. „Aber mir ist auch klar, dass eine andere Nation neben und unter uns lebt, die ihren eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als ihrer Hauptstadt haben will.“ Trumps Entscheidung, ohne die andere Seite zu beachten, sei „höflich gesagt: eine dumme Sache“.

Nun, wenige Tage vor der Eröffnung der Botschaft, pflanzen arabische Arbeiter rote, weiße und dunkellila Blumen in Form der US-Flagge neben die Zufahrt des Gebäudes. Zebrastreifen leuchten frisch gestrichen. Ein Paar aus Missouri macht Erinnerungsfotos neben dem Schild „Generalkonsulat der Vereinigten Staaten von Amerika“ am Eingang. Seit 2010 nutzen die USA das Gebäude für Konsulatsangelegenheiten. Der Komplex steht auf der Grünen Linie zwischen West-Jerusalem und einem größeren Areal, das früher sowohl von Israel als auch von Jordanien genutzt wurde, wie Jerusalem-Experte Seidemann sagt. In der Innenstadt gibt es zudem das Hauptgebäude des Generalkonsulats.

Die Umwandlung des Konsulatsgebäudes in Arnona ist noch keine Entscheidung über den langfristigen Botschaftsstandort. „Zunächst wird die Übergangsbotschaft in Arnona Bürofläche für den Botschafter und einen kleinen Stab enthalten“, sagt ein Vertreter des US-Außenministeriums. Bis Ende kommenden Jahres sei die Eröffnung eines Botschaftsanbaus auf dem Gelände geplant. Zudem habe man mit der Suche nach einem Standort für die ständige Botschaft begonnen. Die US-Botschaft in Tel Aviv werde zur Zweigstelle der Botschaft. Dort können unter anderem Israelis Visa für die Einreise in die USA bekommen.

Um das Konsulat in Jerusalem als Botschaft nutzen zu können, haben die Amerikaner eine Fluchtstraße für den Botschafter bauen lassen, berichten israelische Medien. Trump sprach davon, dass die Kosten für die erste Realisierungsphase der Botschaft weniger als 400 000 Dollar (knapp 340 000 Euro) betrage. Geplant ist zudem eine mindestens drei Meter hohe Mauer anstelle des jetzigen Metallzauns, sagt Betty Herschman von der Bürgerrechtsorganisation Ir Amim (Stadt der Völker).

"Jerusalem ist die ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes"

Anwohner fürchten, die Mauer werde ihnen die Aussicht versperren. Herschman kritisiert, dass für die Botschaft der Bebauungsplan umgangen worden sei – während Israel „die Möglichkeiten der Palästinenser in Ost-Jerusalem, ihre Viertel zu planen und zu entwickeln, komplett unterdrückt“. Auch Ir Amim hatte sich an der Petition gegen den Ausbau des Konsulats beteiligt.

Doch nach einer Umfrage des israelischen Demokratie-Instituts befürworten fast zwei Drittel der Israelis die Verlegung. „Das ist kein Traum – das ist Realität. Jerusalem ist die ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes. Und die Welt beginnt, diesen Fakt anzuerkennen“, sagte Bürgermeister Nir Barkat, als er Anfang der Woche die Straßenschilder zur Botschaft anbringen ließ.

Rückblick auf den Tag nach Trumps Ankündigung im Dezember, Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israel anzuerkennen und die US-Botschaft dorthin zu verlegen: Der Muezzin der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg ruft gegen Mittag zum Gebet. Sein Gesang erschallt über den Platz vor der Klagemauer. Dort beten gläubige Juden vor den massiven Steinen, singen und stecken Zettel mit Wünschen in die Ritzen des Mauerwerks. Der Tempelberg, für die Muslime Al-Haram Al-Scharif (das edle Heiligtum), ist beiden Religionen heilig und damit der perfekte Zankapfel.

„Ich denke, das ist keine gute Sache, das zu tun“, schimpft Osama, ein 19-jähriger Palästinenser aus Jerusalem, über Trumps Entscheidung. „In Jerusalem befindet sich die Al-Aksa-Moschee, und die gehört zu uns und nicht zu ihm“, sagt der junge Mann mit den kurzen braunen Haaren. Der US-Präsident habe kein Recht, etwas zu verteilen, das nicht ihm gehöre. „Al-Aksa ist für alle Muslime wichtig, nicht nur für die Palästinenser.“ Jerusalem ist Juden, Christen und Muslimen heilig. In der Altstadt liegt der Tempelberg. Nach islamischem Glauben ritt der Prophet Mohammed von dort aus in den Himmel.

An dieser Stelle steht heute der Felsendom mit seiner goldenen Kuppel. Daneben befindet sich die Al-Aksa-Moschee. Die Stätten bilden das drittwichtigste islamische Heiligtum. Für die Juden ist der Ort ebenfalls von höchster Bedeutung, weil dort zwei jüdische Tempel standen. Die Klagemauer am Fuß des Tempelbergs ist der Überrest der einstigen westlichen Stützmauer des zweiten Tempels, im Jahr 70 von den Römern zerstört.

An der Klagemauer sind an diesem Tag viele Menschen und feiern. Männer singen bei der Bar-Mizwa, der Einführung ihrer Söhne in die jüdische Glaubensgemeinschaft. Frauen werfen dazu Süßigkeiten. Gläubige beten an der Mauer. Touristen fotografieren. „Es ist die richtige Zeit“, sagt Jonathan, groß, breit, schwarze Kippa auf dem Kopf, über die Entscheidung Trumps. „Für alle Leute anderswo ist das irgendwie ,Wow‘, aber es ist nicht neu, für die Juden war Jerusalem seit Tausenden von Jahren die Hauptstadt von Israel.“

Auch Lior findet Trumps Entscheidung gut. Aber: „Das gibt wieder Krieg, ganz sicher“, sagt die 20-jährige Israelin mit den langen blonden Haaren. Aus Angst vor palästinensischen Attacken gehe sie schon seit Längerem nicht mehr in die Altstadt. Nach der Anerkennung durch die USA sei die sensible Situation noch angespannter. Galid hat ähnliche Sorgen – auch wenn er als muslimischer Palästinenser Trumps Entscheidung anders beurteilt.

„Die Anerkennung macht die Situation noch komplizierter und noch gefährlicher“, sagt der 57 Jahre alte Sicherheitsmann aus dem Osten Jerusalems. Für den palästinensischen Analysten Muhannad Abdulhamid zerstört die Entscheidung Trumps die Chance auf einen Friedensprozess: „Jerusalem war und ist historisch gesehen das religiöse, kulturelle und politische Zentrum für die Palästinenser.“

„Jerusalem ist die Wiege der jüdischen Kultur und Zivilisation“, sagt dagegen Gerald Steinberg, Politikprofessor an der Bar-Ilan-Universität bei Tel Aviv. „Die biblische Geschichte geht zurück auf König David, König Salomon und die Tempel.“ Die Aussage von Palästinensern, dass es keine jüdischen Wurzeln in Jerusalem gebe, mache die Anerkennung als Hauptstadt Israels umso wichtiger: Sie sei eine Art Kompensation, „um den Schmerz zu lindern, den die Geschichte erzeugt hat“.

Der deutsche Benediktinermönch Nikodemus Schnabel lebt seit nunmehr 14 Jahren in der Heiligen Stadt und führt aus: „Wenn die Israelis sagen, Jerusalem ist 3000 Jahre alt und die ewige Hauptstadt Israels, muss man sagen: Nein, Jerusalem ist 4500 Jahre alt, eine kanaanäische Stadt, in der ein Götterhimmel verehrt wurde mit Wettergottheiten und Muttergottheiten.“

Die Palästinenser wiederum verdrängten, dass es die jüdischen Tempel gab, weil das nicht in ihr Geschichtsbild passe. Religiös und geschichtlich sei die Stadt aufgeladen, sagt der Ostkirchenexperte und Leiter der Dormitio-Abtei am Rand der Altstadt. „Jerusalem ist wie ein feines Spinngewebe. Da kann man sich nicht elefantös bewegen, das tut den Menschen nicht gut.“