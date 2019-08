Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) besucht das Einsatzführungskommando der Bundeswehr. Ihre Ernennung war eine große Überraschung. (Bernd Settnik/dpa)

Es gibt sie noch in älteren Filmen oder Büchern – Reserveoffiziere, die junge Männer anherrschen: Haben Sie überhaupt gedient? Annegret Kramp-Karrenbauer hat gedient, als Parteisoldatin der CDU, damit stand ihrem Sprung an die Spitze des Bundesverteidigungsministeriums nichts im Weg. Das K.-o.-Kriterium Geschlecht ist seit 2001 ebenfalls überwunden – seit sich die Bundeswehr Frauen öffnete. Reicht es eventuell schon als Qualifikation für diesen oder andere Minister- oder Senatorenposten, dass man sich nicht auf die eine oder andere Weise disqualifiziert hat?

Dass die Frage nach der Befähigung zu einer politischen Top-Position weder journalistischer Bosheit entspringt, noch der Lust an Vorschusskritik, beweist der Rückblick der einstigen grünen Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer. Sie wurde 1998 mit 38 Jahren jüngstes Mitglied im Kabinett Gerhard Schröder, stolperte über die Herausforderungen ihres Amtes sowie den BSE-Skandal und trat 2001 zurück. In der NDR-Dokumentation „Schlachtfeld Politik“ bekennt sie vor laufender Kamera: „Ich wusste doch überhaupt nicht, was mich da erwartet. Ich wusste nicht, was ein Minister genau tut (...) Ich hab' ja noch nicht mal was vom deutschen Gesundheitswesen verstanden. Ich verstand was von Rente, von Pflege, von Sozialhilfe (...), aber Gesundheit habe ich nie gemacht.“

Tatsächlich werden politische Spitzenämter nach Spielregeln vergeben, die in keinem handelsüblichen Karriereberater zu finden sind. Das Parteibuch muss passen und die Gesinnung, der Geschlechterproporz spielt eine Rolle. Ein Niemand wird – wie man in der Debatte um die neue SPD-Spitze sieht – auch nicht so gerne ganz nach oben gehievt. Kramp-Karrenbauer passt haargenau in dieses Bild, und das Verteidigungsministerium ist ein prima Platz, um zu überdauern, bis Angela Merkel abtritt. Und so bezeichnet Gabor Steingart im „Focus“ Kramp-Karrenbauer als von Angela Merkel platzierte „Kanzlerin der Reserve“, die in ihrer neuen Rolle nicht gestalten müsse, sondern nur nicht scheitern dürfe.

Qualifikation in Sachen Verteidigung

Bei der Truppe selbst hat sich Kramp-Karrenbauer bereits als ausreichend qualifiziert erwiesen, als sie umgehend mehr Geld für die Verteidigung forderte und kostenlose Bahnfahrten für Soldaten in Uniform. Im vergangenen Jahr, als von ihrem neuen Amt noch nicht die Rede war, sorgte sie als CDU-Generalsekretärin für Schlagzeilen, als sie für die Wiedereinführung der Wehrpflicht eintrat, immerhin. Doch dass Verteidigung das Thema ist, in das sie sich in rund 38 Jahren ihrer Parteizugehörigkeit versenkt hat, wird niemand ernsthaft behaupten.

Auch Kristina Vogt wurde nicht etwa schon seit Jahren als potenzielle Wirtschaftssenatorin gehandelt. Ihre Hauptthemen als Fraktionschefin der Linken in der Bürgerschaft waren Bildung und Inneres. Zuvor war sie kurz Mitglied der Deputation für Bau, Umwelt und Verkehr. Mit Altkanzler Gerhard Schröder verbindet sie, dass sie schon seit einiger Zeit erkennen ließ, dass in ihr der Drang zu Höherem lodert. Der Unterschied: Schröder hat nicht an der Tür des Senatssaals, sondern am Zaun des Bundeskanzleramts gerüttelt. Ob brennender Ehrgeiz reicht? Kann sein. Schließlich machen Ministerinnen und Senatoren ohne ausgewiesenes Fachwissen vom ersten Tag an eine gute Figur, wenn sie einen guten Stab im Rücken haben. Umgekehrt nützt Beschlagenheit wenig, wenn der Verwaltung einerlei ist, wer unter ihr Senator oder Senatorin ist.

Kristina Vogt ist nicht die Einzige, die ein Amt antritt, auf das sie nicht seit Parteieintritt oder Abitur hingearbeitet hat. Willi Lemke wurde womöglich wegen des Zusatzes „und Sport“ Senator für Inneres. Der Unternehmer Ulrich Nußbaum (parteilos), die Banker Peter Gloystein und Ulrich Nölle (beide CDU) erkannten schnell, dass die Gemeinsamkeiten zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung spärlich sind. Nölle tat sich schwer, für Nußbaum dagegen begann im Finanzressort eine steile Karriere, die ihn – vorerst – als Staatssekretär ins Bundeswirtschaftsministerium geführt hat.

Fachwissen kann nicht schaden, reicht aber nicht. Manche Senatoren scheiterten an ihrem Mangel an politischem Instinkt und taktischem Geschick. Herbert Wehner (1906 - 1990) hinterließ: „Politik ist das Ordnen der Angelegenheiten, die alle angehen. Dafür bedarf es des Durchstehvermögens, heißer Herzen und kühlem, wägendem Verstand.“ Er war in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat und ziemlich gründlich auf seinen Posten als Minister für gesamtdeutsche Fragen vorbereitet: 17 Jahre lang war er Vorsitzender des entsprechenden Bundestagsausschusses.