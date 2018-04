Altkanzler Helmut Kohl im Jahr 2013 in Berlin. (dpa)

Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet, Kohl sei am Morgen in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben. Seit einem Sturz und Schädel-Hirn-Trauma 2008 war Kohl schwer krank und saß im Rollstuhl. 2015 hatte sich sein Zustand deutlich verschlechtert, nach monatelangem Klinikaufenthalt kam er aber wieder zu Kräften. Im April 2016 hatte er zuhause in Oggersheim Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban empfangen.

Der Bremer Bürgerschaftspräsident Christian Weber erklärt zum Tod von Helmut Kohl:

„Der Einheitskanzler und Machtmensch Helmut Kohl zählt für mich zu den bedeutendsten Staatsmännern des vorigen Jahrhunderts. Bei all seinen großen Würfen in der Weltpolitik achtete er stets auf eine Bundesrepublik Deutschland, die dezentral funktionieren sollte. Er, der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, blieb ein überzeugter Verfechter des Föderalismus. Gerade während der Zeit der großen Koalition in Bremen von 1995 bis 2007 konnte sich das kleinste Bundesland auf seine Sympathie und Unterstützung verlassen. Er war ein potenter Bundesgenosse für die Selbständigkeit der Freien Hansestadt Bremen. Vor allem dank seiner Intervention wurde 1997 mit Josef Hattig erstmals kein Politstratege, sondern ein erfahrener Unternehmenslenker Wirtschaftssenator in Bremen – eine gute Entscheidung.“

Jörg Kastendiek, Landesvorsitzender der CDU Bremen, schreibt in einer Erklärung dies zum Tode Kohls:

„Dr. Helmut Kohl war die Schlüsselfigur der Deutschen Einheit und damit auch der Vater Europas. So wird er allen in Erinnerung bleiben als Kämpfer für die europäische Sache, der sich gegen alle Widerstände zum Trotz durchgesetzt hat. Seine Vision von einer Europäischen Union leben wir heute. Diese historische Leistung kann gar nicht genug gewürdigt werden und der zollen wir größten Respekt.

So lange wie kein anderer hat Dr. Helmut Kohl die CDU als Bundesvorsitzender 25 Jahre lang geführt und geprägt. In dieser und in seiner Funktion als Bundeskanzler war er immer ein Freund Bremens, der den Föderalismus in Deutschland gestärkt hat. Nicht zuletzt durch die Freundschaft mit unserem ehemaligen Landesvorsitzenden und Ehrenmitglied Bernd Neumann war Dr. Helmut Kohl oft Gast bei uns im Land Bremen und unserem Landesverband sehr verbunden.

Mit seinem Tod verliert Deutschland und auch Bremen einen großen Staatsmann und Politiker, der mit seinem Wirken Generationen beeinflusst hat. Dafür danken wir ihm und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Auch Spitzenfunktionäre der deutschen Politik würdigten das Leben des großen Staatsmannes und seinen Einsatz für die Bundesrepublik Deutschland - insbesondere Kohls größte Leistung, die deutsche Einheit.

Ebenso teilten in der internationalen Politik die Menschen ihre Trauer um den Tod Helmut Kohls und dankten ihm für seine herausragende Arbeit.

Kohl hat Deutschland von 1982 bis 1998 als Bundeskanzler regiert - 16 Jahre, so lange wie bisher niemand vor und nach ihm. Er war Wegbereiter der Europäischen Union und einer gemeinsamen Währung.

Als Kohls größter Erfolg gilt die deutsche Wiedervereinigung. Kohl erkannte nach der friedlichen Revolution in der DDR 1989, dass das Fenster für die deutsche Einheit nur kurz geöffnet sein würde. Unter Hochdruck handelte er mit den Staats- und Regierungschefs der USA, Russlands, Großbritanniens, Frankreichs sowie den Verantwortlichen der Europäischen Union die Modalitäten dafür aus.

Von 1969 bis 1976 war der geborene Ludwigshafener Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, von 1973 bis 1998 war er CDU-Bundesvorsitzender. Anfang der 90er Jahre war Kohl Ziehvater von Angela Merkel in Bundesregierung und Partei. Wegen einer Spendenaffäre, in die Kohl maßgeblich verwickelt war, forderte Merkel Ende der 90er Jahre als damalige CDU-Generalsekretärin die Partei zur Loslösung vom Übervater auf. Ihr Verhältnis zu Kohl blieb bis zuletzt belastet.

Helmut Kohl: Biografie eines Staatsmannes

1930: Geboren am 3. April in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz)

1947: Eintritt in die CDU

1958: Promotion nach Studium der Rechts-, Sozial- und Staatswissenschaften

1959: Mitglied des Landtags von Rheinland-Pfalz (bis 1976)

1960: Heirat mit Hannelore Renner (gestorben 2001), zwei Söhne

1966: Vorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz (bis 1974)

1969: Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz (bis 1976)

1969: Vize-Bundesvorsitzender der CDU (bis 1973)

1973: Bundesvorsitzender der CDU (bis November 1998)

1976: CDU/CSU-Kanzlerkandidat, Vorsitzender der Bundestagsfraktion (bis 1982)

1980: CSU-Chef und Rivale Franz Josef Strauß wird Kanzlerkandidat

1982: Am 1. Oktober Wahl zum Bundeskanzler durch konstruktives Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt (SPD), CDU/CSU-FDP-Koalition

1983: Wiederwahl zum Kanzler nach vorgezogener Bundestagswahl, im November Durchsetzung des NATO-Doppelbeschlusses im Bundestag

1984: Hand in Hand mit französischem Präsidenten François Mitterrand auf Soldatenfriedhof in Verdun

1985: Mit US-Präsident Ronald Reagan auf Soldatenfriedhof Bitburg

1987: 25. Januar Wiederwahl zum Bundeskanzler

1989: Im September "Putschversuch" gegen Kohl auf Bremer Parteitag

1990: Kohl stellt Weichen für Wiedervereinigung am 3. Oktober

1991: Am 17. Januar Wahl zum Kanzler im vereinten Deutschland

1992: Vertrag von Maastricht mit Weichenstellungen zur Europäischen Verfassung und Währungsunion

1994: Letzte Wiederwahl zum Bundeskanzler

1998: Niederlage bei Wahl, Ende der Kanzlerschaft am 26. Oktober nach Rekordamtszeit von mehr als 16 Jahren

1998: Abgabe des CDU-Vorsitzes, Annahme des Ehrenvorsitzes

1999: Im Dezember Eingeständnis, von 1993 bis 1998 nicht ausgewiesene Parteispenden entgegengenommen zu haben

2000: Rückgabe des CDU-Ehrenvorsitzes wegen der CDU-Spendenaffäre

2001: Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Geldbuße

2002: Ausscheiden aus dem Bundestag nach 26 Jahren

2008: Klinikaufenthalt nach schwerem Sturz im Februar, Schädel-Hirn-Trauma, im Mai Heirat mit Maike Richter in Reha-Klinik

2009: Ende Oktober gesundheitlich angeschlagen bei Feierstunde der Adenauer-Stiftung zum 20. Jahrestag des Mauerfalls

2010: Januar/Februar Klinikaufenthalt wegen Gallenblasen-Operation

2011: Im Juli kommt Kohl nicht zu Gedenkfeier am zehnten Todestag seiner Frau Hannelore

2012: Im Februar erhält Kohl Herzschrittmacher und neue Herzklappe

2012: Im September erster Auftritt vor Unions-Bundestagsfraktion nach 10 Jahren und Festakt der Konrad-Adenauer-Stiftung zum 30. Jahrestag von Kohls erster Kanzlerwahl

2013: Reha-Aufenthalt am Tegernsee

2014: Rechtsstreit mit seinem früheren Ghostwriter Heribert Schwan

2014: Im November stellt Kohl in Frankfurt am Main sein Buch "Aus Sorge um Europa" vor, er ist sichtlich angeschlagen

2014: Im Dezember nimmt Kohl in Dresden an einem Festakt zum 25. Jahrestag seiner Rede vor der zerstörten Frauenkirche teil

2015: Im Mai Hüft-Operation, anschließend Darm-Operation

2016: Im April empfängt er zu Hause Ungarns Regierungschef Viktor Orban

2017: Am 16. Juni stirbt Kohl