Die Impfdisziplin in Bremen ist sehr hoch, in anderen Ländern sieht es anders aus. (Marijan Murat/DPA)

Die Impfkampagne schreitet langsam voran: Jeder Vierte in Deutschland hat den Piks zum Schutz vor Corona bis jetzt erhalten. In Bremen liegt die Quote sogar bei fast 28 Prozent. Die Impftermine werden wahrgenommen. Ein Grund, sich auf die Schulter zu klopfen, ist das aber nicht. Auch nicht mit Blick auf die USA, denn von dort wird inzwischen berichtet, dass knapp acht Prozent der Berechtigten ihre Zweitimpfung nicht wahrnehmen.

In den USA liegt die Impfquote fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Kampagne erreicht dort langsam den Punkt, an dem alle ihre Dosis erhalten haben, die man nicht großartig vom Sinn des Impfschutzes überzeugen muss.

In Deutschland gab es bislang mehr Interessenten als verfügbaren Impfstoff. Die eigentliche Herausforderung der Corona-Impfungen beginnt vermutlich erst, wenn sich das Verhältnis in nicht allzu ferner Zukunft umdreht. Schon jetzt sollte man darüber nachdenken, was notwendig ist, um die Impfquote über die entscheidenden Hürden zu bringen.