Hitlergruß, antisemitische Videos und Reichsbürgersymbole: Polizeibeamte in Deutschland sind in den vergangenen fünf Jahren in mindestens 170 Fällen mit rassistischem und/oder rechtsextremem Gedankengut aufgefallen. Das ergab eine Umfrage der Redaktion in den Innenministerien und Polizeipräsidien der 16 Bundesländer.

Ausgangspunkt der Frage nach rechten Tendenzen in den Reihen der Polizei ist die Affäre um die Drohmails mit dem anonymen Unterzeichner „NSU 2.0“. Spuren führen zu Polizeicomputern in Hessen – dem einzigen Bundesland, das auch nach mehrmaligem Nachfragen eine Auskunft zu Vorfällen mit extremer Gesinnung unter Polizeibeamten verweigert. Bekannt ist, dass es in Hessen Abfragen persönlicher Daten aus Polizeicomputern in Wiesbaden und Frankfurt gab. Diese Daten fanden sich in den Drohschreiben wieder.

Betroffen sind mehrere prominente Persönlichkeiten, unter anderem die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen, Janine Wissler. „Der Täter fühlt sich offensichtlich sehr sicher“, sagt sie. Wissler äußert Zweifel daran, dass der Absender der Mails, die sie seit Februar erhält, bald ermittelt wird. Die Polizisten, von deren Computern persönliche Daten abgefragt wurden, seien in Wiesbaden „als Zeugen, und nicht als Beschuldigte“ vernommen worden. Beamte würden sich gegenseitig decken oder hätten Angst, übereinander auszusagen. „Die Kollegen, die etwas dagegen sagen, gelten als Nestbeschmutzer.“

Wie aus den Antworten auf die Umfrage in den Ministerien und Präsidien hervorgeht, gab es in Bayern die meisten Vorfälle. Insgesamt 30 Disziplinarverfahren, von denen ein Großteil noch nicht abgeschlossen sei, heißt es aus dem Innenministerium. Dabei sei es um „extremistische Sachverhalte gegangen“, nähere Angaben machte die Behörde nicht. Nur der Hinweis, dass es sich nicht um linksextreme Vorfälle handele.

26 Verdachtsfälle gab es in Schleswig-­Holstein, 21 in Nordrhein-Westfalen, jeweils 18 in Baden-Württemberg und Mecklenburg-­Vorpommern. Auch in Berlin gab es Vorfälle, nach denen Strafverfahren eingeleitet wurden. Genauere Angaben machte das Polizeipräsidium zunächst nicht. In Hamburg registrierte die Polizei fünf Straftaten in den vergangenen fünf Jahren. In einem Fall hatten Zollbeamte bei einem Polizisten fast 1000 Waffen und Waffenteile, Munition sowie Nazi-­Devotionalien sichergestellt. Der Beschuldigte wurde zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung sowie einer Geldstrafe verurteilt. Er sei immer noch im Dienst.

Die geringsten Fallzahlen stammen aus Brandenburg (zwei) und dem Saarland (einer). In Bremen soll es keinen Fall gegeben haben. Von zwei islamistischen Vorfällen berichtete Nordrhein-Westfalen, ein Fall dieser Art ist aus Sachsen bekannt. Dort soll ein Polizist Verbindungen zur islamistischen Muslimbruderschaft gehabt haben. Linksextreme Vorkommnisse meldete keine der 16 Behörden.

Einige Behörden machten lückenhafte Angaben

Die Gesamtzahl von 170 Vorfällen ist eine Mindestgröße. Einige Behörden konnten Daten nur zum Teil erheben oder machten lückenhafte Angaben. Die sächsische Polizei gibt an, keine Statistik „zu extremistischen Vorfällen bei Beamten und Beschäftigten der sächsischen Polizei“ zu führen. Sie sendet aber eine Liste von 16 Vorfällen, aus der hervorgeht, dass Polizisten teils demokratiefeindliche Äußerungen in sozialen Netzwerken gepostet haben. Es handelt sich um eine Antwort auf eine Anfrage der Linken. Darin wird auch der Fall eines Beamten beschrieben, der im Oktober 2019 einer Frau, die Anzeige erstatten wollte, den Zutritt verweigerte, weil sie ein Kopftuch trug.

Der Politikwissenschaftler Hajo Funke sieht ein „strukturelles Problem“. Es gebe innerhalb von staatlichen Institutionen rechte Netzwerke, Sicherheitsbehörden ließen es „systematisch zu, dass sich solche Tendenzen ausbreiten“. Entscheidend für den Erfolg von Aufklärung seien die „jeweilige Führung“, unabhängige Untersuchungen, eine funktionierende Justiz und eine Öffentlichkeit, die Druck ausübe. Den hessischen Behörden bescheinigt Funke einen „Mangel an politischem Aufklärungswillen“. Dieser ziehe sich „über alle Ebenen, vom Polizeipräsidenten über den Innenminister bis zum Ministerpräsidenten“. Dass der Drohmail-Schreiber mit der Unterschrift NSU 2.0 nach mehr als zwei Jahren nicht gefasst ist, sei „eindeutig zu lang“.

Indes gehen die unzulässigen Abfragen persönlicher Daten weiter. Bekannt sind sie aus Berlin, Hamburg und Bremen. Die Polizei in Hamburg teilt mit, zwei Polizeibeamte „erstbefragt“ zu haben. Man habe keinen Hinweis darauf, dass die Polizisten Daten weitergegeben hätten. „Ebenso haben wir keine Erkenntnisse, dass es im Zusammenhang mit rechten Tendenzen, Netzwerken, Strukturen oder gar im Zusammenhang mit NSU 2.0 zu sehen ist“, schreibt eine Sprecherin. In Bremen teilt die Sprecherin des Innensenators mit, dass es sich um ein rein privates Interesse an der Durchsicht von Daten gehandelt habe. Zu den NSU-2.0-Drohmails gebe es keine Verbindung.

Frankfurter Polizisten sollen sich beleidigende und fremdenfeindliche Videos und Texte zugeschickt haben. Foto: Boris Roessler/Symbol (Boris Roessler / dpa)

Polizeiinterne Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten formierten sich, soweit bekannt, bisher in Hessen, Berlin, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg etwa wurde im ersten Halbjahr 2020 ein sofortiges Entlassungsverfahren gegen sieben Polizeimeisteranwärter eingeleitet, weil sie in einer Whatsapp-­Gruppe Bilder und Texte mit fremdenfeindlichen Inhalten austauschten.

Der Großteil der Behörden gab an, gegen solche Vorkommnisse vorzugehen. Es gebe schon im Studium und in der Ausbildung von Polizisten einige Präventions- und Aufklärungsprogramme zum Thema Rechtsextremismus. Das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen teilt mit, dass es seit April in allen Polizeibehörden Extremismus-Beauftrage gebe. Die Berliner Polizei verweist, wie andere Länder auch, auf Unterricht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das niedersächsische Innenministerium teilt mit, „zur Vorbeugung extremistischer Tendenzen“ mehr Polizisten mit Migrationshintergrund einstellen zu wollen. In Bremen soll im Herbst das neue Polizeigesetz verabschiedet werden, das eine Regelprüfung von Polizeibeamten auf Verfassungstreue vorsieht.