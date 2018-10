Die Bundesregierung verfolgt in der Diesel-Krise das Ziel, Fahrverbote unbedingt abzuwenden. Man könnte die Prioritäten auch anders setzen: etwa alles dafür tun, den Besitzern von Dieselautos zu einer gerechten Entschädigung zu verhelfen. Luft und Lebensqualität in den Städten zu verbessern, könnte ebenfalls ein mehrheitsfähiges Vorhaben sein.

Stattdessen kommen immer kuriosere Vorstöße aus Berlin. Wenn wir die Stickoxid-Grenzwerte nicht einhalten, dann schleifen wir sie eben ab – darauf läuft der Plan von Kanzlerin Merkel hinaus, eine „leichte“ Überschreitung per Gesetz möglich zu machen. Soll das vor der kommenden Landtagswahl die Nerven der hessischer Autofahrer beruhigen? In Frankfurt ist der Fall klar, hier lag die Belastung vergangenes Jahr an manchen Straßen bei 54 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Darmstadt kam auf 72 Mikrogramm. Erlaubt sind 40.

Diese Grenze hat die Weltgesundheitsorganisation gesetzt, und sie ist Europarecht. Daran nun herumfummeln zu wollen, ist ein ziemlich hilfloses Wahlkampfmanöver – und das Gegenteil einer Lösung des Abgas-Problems.