Brachte Sinn Fein auf Erfolgskurs: Mary Lou McDonald, hier bei der Abgabe ihrer Stimme in Dublin. (Niall Carson/DPA)

Diese Wahl hat die politische Landschaft in Irland nicht nur verändert. Sie hat das alte politische ­System beendet. Fast ein Jahrhundert lang wechselten sich die beiden eher konservativen Parteien aus dem bürgerlichen Lager, Fine Gael und Fianna Fáil, an der Regierungsspitze ab. Nun liegt zum ersten Mal die linksgerichtete Sinn Féin gleichauf mit den etablierten Parteien.

Ausgerechnet der ehemals politische Arm der Untergrundorganisation IRA, die während des Bürgerkriegs auf der irischen Insel mit Terror und Gewalt die Loslösung Nordirlands vom Vereinigten Königreich erzwingen wollte, fährt ein historisches Ergebnis ein. Doch Sinn Féin, deren Kernziel bis heute die Wiedervereinigung der Republik mit dem zum Königreich gehörenden Nordirland ist, hat sich in den vergangenen zwei Jahren ein neues Image verpasst, durchgesetzt von der moderaten wie resoluten Vorsitzenden Mary Lou McDonald. Sie ist die große Siegerin, da sie es schaffte, die Schatten der Vergangenheit zumindest in Teilen loszuwerden und den Fokus auf soziale Themen zu lenken. Das kam auch bei jüngeren Menschen an, für die der blutige Konflikt mittlerweile Geschichte ist.