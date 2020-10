Französische Gerichtsmediziner treffen am Ort eines Messerangriffs in Nizza ein. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Kirche Notre-Dame ereignet. (VALERY HACHE)

Bei einer blutigen Messerattacke in Nizza sind nach einer vorläufigen Bilanz drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Das bestätigten Polizeikreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Donnerstag auf Anfrage. Zuvor hatte die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu der Attacke übernommen. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mords in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben, bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft der dpa.

In Frankreich gilt nun die höchste Terrorwarnstufe. Es sei die Stufe „Urgence Attentat“ des Anti-Terror-Alarmplans „Vigipirate“ ausgerufen worden, sagte Premierminister Jean Castex am Donnerstag in der Nationalversammlung in Paris. Nach Angaben von Bürgermeister Christian Estrosi wollte Staatschef Emmanuel Macron nach Nizza kommen. Laut Estrosi wurde der mutmaßliche Angreifer festgenommen. Er habe „Allahu akbar“ („Gott ist groß“) gerufen.

Innenminister Gérald Darmanin bestätigte einen Polizeieinsatz in der Innenstadt von Nizza. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Kirche Notre-Dame ereignet. Die Polizei riet, den Bereich zu meiden. Im Ministerium gebe es eine Krisensitzung.

Darmanin hatte mehrfach von einer hohen Terrorgefahr im Land gewarnt. Erst vor zwei Wochen war ein Lehrer in einem Vorort von Paris enthauptet worden. Das Verbrechen hatte im ganzen Land Entsetzen ausgelöst. Es waren Zehntausende auf die Straße gegangen, um sich solidarisch zu zeigen. Nizza wurde bereits 2016 von einem Terroranschlag erschüttert, dabei starben 86 Menschen.

EU-Parlamentspräsident geschockt von Messerattacke in Nizza

Nach der blutigen Messerattacke in Nizza hat der Präsident des Europaparlaments David Sassoli zur Geschlossenheit aufgerufen. „Wir haben die Pflicht, zusammen gegen Gewalt und gegen diejenigen zu stehen, die aufhetzen wollen und Hass verbreiten“, schrieb der Italiener am Donnerstag auf Twitter. Er sei schockiert und traurig über die Nachrichten aus Nizza. „Dieser Schmerz wird von uns allen in Europa gefühlt.“

Italien sichert Frankreich seinen Beistand zu

Italiens Regierung hat Frankreich nach der Messerattacke von Nizza ihr Beileid ausgedrückt. Zugleich versicherte Außenminister Luigi Di Maio am Donnerstag auf Twitter, Rom unterstütze Paris im Kampf gegen den Terror. „Wir stehen dem französischen Volk nahe und teilen den Schmerz der Familien der Opfer“, schrieb der Minister aus der Fünf-Sterne-Bewegung. „Italien lehnt jeglichen Extremismus ab und bleibt im Kampf gegen Terrorismus und gewalttätigen Radikalismus an der Seite Frankreichs.“ Bei der Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza waren mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden.

Macron trifft in Nizza ein

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist nach der tödlichen Messerattacke in der südfranzösischen Metropole Nizza eingetroffen. Er werde unter anderem von Innenminister Gérald Darmanin, Justizminister Éric Dupond-Moretti und dem Anti-Terrorstaatsanwalt Jean-François Ricard begleitet, hieß es am Donnerstag aus Élyséekreisen. Macron wollte vor Ort etwa mit Sicherheitskräften und dem Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, sprechen.

