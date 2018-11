Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). (Ralf Hirschberger/dpa)

Mühsam, ganz mühsam geht es mit einem Einwanderungsgesetz voran. Lange wurde in der Koalition über die Kernpunkte gestritten, jetzt liegt mit dem Gesetzentwurf ein Kompromiss auf dem Tisch. Damit haben sich Union und SPD endlich auf den Weg gemacht, das umzusetzen, was in ihrem Koalitionsvertrag steht. Noch vor Weihnachten, so erhofft es sich jedenfalls Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), könnte das Gesetz vom Kabinett beschlossen werden. Höchste Zeit!

Auch wenn das geplante Einwanderungsgesetz kein großer Wurf ist, es schafft mehr Klarheit. Zum Beispiel für jene Menschen, die bereits gut integriert hier leben. Über die nun ausgehandelte Beschäftigungsduldung wird ihnen eine Perspektive eröffnet. Viele werden es aber nicht sein, die von dem Gesetz profitieren, denn die Hürden sind hoch: Sie müssen von ihrer sozialversicherungspflichtigen Arbeit leben können und gut Deutsch sprechen – und das seit anderthalb Jahren. Wer diese Kriterien erfüllt, fällt dem Staat nicht zur Last, er ist eine Bereicherung.

Bliebe noch der Vorwurf, mit ungelernten Flüchtlingen lasse sich Fachkräftemangel ohnehin nicht bekämpfen. Ein Vorurteil, denn immerhin 18 bis 20 Prozent haben eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium, Tendenz steigend. Hinzu kommt, dass im Dienstleistungssektor ein großer Bedarf an weniger qualifizierten Arbeitskräften besteht, der hierzulande schon längst nicht mehr gedeckt werden kann. Geregelte Zuwanderung ist also keine Gefahr, sie ist notwendig.