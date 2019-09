Nur für friedliche Zwecke? Das Atomkraftwerk in Buschehr im Iran. (Abedin Taherkenareh / dpa)

Die heute wirklich alles beherrschende Klimadebatte hat eine Bedrohung in den Hintergrund gedrängt, die weit schneller und nachhaltiger die Menschheit tilgen könnte als ein Temperaturanstieg um 0,x Grad oder ein um Zentimeter erhöhter Meeresspiegel: Atomwaffen. Ab Montag versucht die Internationale Atomenergiebehörde in Wien auf ihrer 63. Generalkonferenz wieder, dieses potenzielle Höllenfeuer zu hüten – so, wie sie das schon seit 1957 im Auftrag der UN tut.

Die IAEA verdankt ihre Gründung ausgerechnet jener Macht, die bislang als einzige Kernwaffen gegen Kriegsgegner eingesetzt hat: US-Präsident Dwight D. Eisenhower formulierte Ende 1953 die Idee, dass die friedliche Nutzung der Atomkraft die geteilte Welt doch zusammenführen könne. Erklärtes Ziel der IAEA war es, die Verbreitung der Atomenergie zu fördern und beschleunigen, auf dass sie weltweit Frieden, Gesundheit und Wohlstand schaffe. Daraus folgte auch eine Kontrollaufgabe, damit Atomenergie bloß nicht militärisch genutzt werde – abgesehen natürlich vom exklusiven Club jener fünf Staaten, die sich bereits die Bombe und damit auch noch ein Veto-Recht in den UN gesichert hatten.

Mehr zum Thema Risiko für Arktis? Erstes schwimmendes Atomkraftwerk sticht in See Russlands neues Atomprojekt steht kurz vor dem Betriebsstart: Mit dem Segen der Kirche wird das ... mehr »

Dieser moralische Defekt belastet die Arbeit der IAEA heute mehr denn je. Längst geht es nicht mehr vorrangig um eine möglichst rasche Verbreitung dieser immerhin klimafreundlichen Technologie. Priorität hat eindeutig die Kontrolle, nachdem die Eindämmung der militärischen Nutzung grandios gescheitert ist. Die Zahl der Atommächte hat sich fast verdoppelt: Indien, Pakistan, Israel, Nordkorea haben den Club längst betreten, Iran ist schon fast am Türsteher vorbei.

Und alle diese Staaten sind in „heiße“ Konflikte verstrickt: Indien und Pakistan bekriegen sich seit Jahrzehnten um die Region Kaschmir, Nordkorea ist offiziell immer noch im Kriegszustand mit Südkorea, Iran kämpft in Syrien, im Irak, im Jemen mit – und bedroht die Existenz Israels, dass sich nach Kräften und durchaus präventiv wehrt.

Das Schlimmste verhindern

Wann, wenn nicht jetzt wäre es höchste Zeit für eine Zusammenarbeit der fünf Vetomächte, um das Schlimmste zu verhindern, den ersten Atomwaffeneinsatz seit Nagasaki? Doch die fünf Mächte sind entweder sehr mit sich selbst beschäftigt oder sie verfolgen sehr eigene Ziele, für welche die Nuklear-Neulinge sogar gerne einmal eingespannt werden. Angesichts dessen muss man fast schon Verständnis dafür haben, wenn weitere Mittelmächte in unruhigen Gegenden ebenfalls nach Kernwaffen streben. Was die Gefahr natürlich bloß vergrößert, statt sie zu bannen.

171 Mitgliedstaaten nutzen die Kernkraft, ein Schwerpunkt der IAEA-Konferenz wird ihre Anwendung in der Medizin sein, ein anderer gilt der Strahlensicherheit. Es geht quasi eher um Herd als um Hölle, und das lässt doch ein wenig hoffen.